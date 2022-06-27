大學考招大缺額 私校拉警報 教部被批始作俑者

大學個人申請缺額增加 製表╱趙宥寧

今年大學個人申請分發缺額較去年大增4029個，名額將回流到考試分發。但考試分發參採的分科測驗（過去的指考）在少子化、新課綱、考招新制等衝擊下，僅2.9萬人報考，歷史新低，以致既有考試分發名額加上各管道回流名額，估破3.5萬個，招生 名額比考生還多，被形容是「大缺額時代」，且教育部 被指是「始作俑者」。

今年大學考試分發參採的分科測驗在少子化、新課綱、考招新制等衝擊下，僅2.9萬人報考，創歷史新低。(本報資料照片)

在疫情外加名額及學測報考人數下滑影響，今年個申缺額達1萬294個，連台大、成大等頂大缺額均破百；老字號私校像文化大學缺額838個，有私校個申招生名額使用率更低於六成。

少子化下明明沒這麼多生源，為何仍要開這麼多招生名額？有教育人士說，關鍵在教育部讓私校寄存名額以拖待變，寄存名額可美化註冊率，在私校不積極自我減招，教育部對招生名額又消極管控下，致招生缺額浮濫。

全國私校工會理事長尤榮輝說，政府將公共資源大量挹注公校 ，公校學費也只有私校一半，以致升學選校一直都是「先公後私」，在此選校邏輯下，教育部又坐視缺額浮濫，只會加速後段私校及技職校院退場。一位私立大學行政主管說，教育部未積極因應學生規模同步公私校減招，提高生師比，又不肯放寬學費調幅，形同讓私校慢性等死。

大學問網站執行長魏佳卉說，在公私立大學未同步減招，且不斷替頂大外加資通訊名額下，若不再做科系盤點，合理分配招生量能，非都會區的私立大學恐岌岌可危，更直言「大缺額時代的始作俑者就是教育部」。

教育部說，公私立大專校院一體適用招生總量標準，如公校學士班連兩年註冊率未達八成、私校連兩年註冊率未達七成，將扣減其招生名額至前一學年的五至九成。但目前公私立招生名額比率仍有差距，不宜同步減招。