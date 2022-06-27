台南女童遭酒醉憲兵攻擊 藥師見義勇為解危

台南藥師蔡啟隆，為了救國小女童，隔著機車和酒醉憲兵下士對峙。(記者黃宣翰／攝影)

台南市南區藥師蔡啟隆昨天在藥局 內發現國小五年級女童遭酒醉憲兵涉嫌踢倒後，見義勇為，出門解救，他叫女童趕快逃走，安姓下士轉而針對蔡，蔡靈機一動，隔著機車和安對峙，讓安無法對他出手，安之後由其他熱心民眾和警方合力制伏法辦。

國小五年級陳姓女學童，昨天上午8時許騎腳踏車行經台南市南區建南路、文南路口在等綠燈，突遭安出腳踢倒後，女學童驚呼大叫，當時蔡啟隆在藥局內，聽到有人大叫，連忙外出察看。

蔡啟隆說，一開始由於女童穿色上衣，安也穿黑色上衣，還誤以為是男女吵叫糾紛，後來女童喊「救命！」 他見情況不對，連忙上前解圍，並叫女童趕快逃走，女童轉身跑回家求救，安轉而要針對他，氣呼呼地怒視他，他當時在藥房外騎樓，趕快躲在他停放機車後方，安見有機車隔著才未對他動手。

附近鄰居稱讚，蔡藥師見義勇為協助女童脫困。蔡啟隆說：「大家都是好鄰居，守望相助是應該的。」蔡啟隆在文南路、建南路開設藥局已35年，平日熱心助人，深獲好評。

台南市南區建南路、文南路口昨天女童遭酒醉憲兵攻擊事後，轄區台南市警六分局金華派出所加強社區巡守。陳姓女童父親今天說，「女兒平安就好！」對於此事不願再多談。

警昨偵詢後，依涉嫌傷害、兒童及少年福利 與權益保障法等罪將安男移送台南地檢署偵辦，法官裁定收押。