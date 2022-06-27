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台南女童遭酒醉憲兵攻擊 藥師見義勇為解危

記者黃宣翰／台南27日電
台南藥師蔡啟隆，為了救國小女童，隔著機車和酒醉憲兵下士對峙。(記者黃宣翰／攝影)
台南藥師蔡啟隆，為了救國小女童，隔著機車和酒醉憲兵下士對峙。(記者黃宣翰／攝影)

台南市南區藥師蔡啟隆昨天在藥局內發現國小五年級女童遭酒醉憲兵涉嫌踢倒後，見義勇為，出門解救，他叫女童趕快逃走，安姓下士轉而針對蔡，蔡靈機一動，隔著機車和安對峙，讓安無法對他出手，安之後由其他熱心民眾和警方合力制伏法辦。

國小五年級陳姓女學童，昨天上午8時許騎腳踏車行經台南市南區建南路、文南路口在等綠燈，突遭安出腳踢倒後，女學童驚呼大叫，當時蔡啟隆在藥局內，聽到有人大叫，連忙外出察看。

蔡啟隆說，一開始由於女童穿色上衣，安也穿黑色上衣，還誤以為是男女吵叫糾紛，後來女童喊「救命！」 他見情況不對，連忙上前解圍，並叫女童趕快逃走，女童轉身跑回家求救，安轉而要針對他，氣呼呼地怒視他，他當時在藥房外騎樓，趕快躲在他停放機車後方，安見有機車隔著才未對他動手。

附近鄰居稱讚，蔡藥師見義勇為協助女童脫困。蔡啟隆說：「大家都是好鄰居，守望相助是應該的。」蔡啟隆在文南路、建南路開設藥局已35年，平日熱心助人，深獲好評。

台南市南區建南路、文南路口昨天女童遭酒醉憲兵攻擊事後，轄區台南市警六分局金華派出所加強社區巡守。陳姓女童父親今天說，「女兒平安就好！」對於此事不願再多談。

警昨偵詢後，依涉嫌傷害、兒童及少年福利與權益保障法等罪將安男移送台南地檢署偵辦，法官裁定收押。

台南市南區建南路，文南路口26日發生女童涉遭酒醉憲兵攻擊，台南市警六分局員警27...
台南市南區建南路，文南路口26日發生女童涉遭酒醉憲兵攻擊，台南市警六分局員警27日上午加強在附近巡邏。(記者黃宣翰／攝影)

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