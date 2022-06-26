我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

G7領袖拿普亭開玩笑 想學他打赤膊

封面故事／紐約圖書館收到逾期數十年還書 道歉紙條感人

澳門台商鮭魚返鄉 投資台南「未來城」獲經部回應

記者陳政錄／即時報導
澳門台協會長簡廷在。台商提供
澳門台協會長簡廷在。台商提供

亞洲台灣商會聯合總會上月拜會總統蔡英文，澳門台協會長簡廷在提出，計畫號召數位台商鮭魚返鄉，在台南投資創設「ESG淨零碳排未來城e化生活園區」，盼活化當地經濟。該提案於近日收到經濟部回函，表示投資台灣事務所已完成拜會和了解相關規劃，可協助申辦中小企業加速行動投資方案等。

響應政府號召台商回流，「亞洲台灣商會聯合總會第29屆回國訪問團」上月獲蔡英文接見。蔡英文表示，投資台灣三大方案將延長到2024年，歡迎台商朋友返台投資，一起壯大台灣的經濟發展。

簡廷在是豪門國際開發公司董事長，曾參與上海迪士尼等指標項目的設計承建。他表示，台灣過去以製造業為主，位居亞洲四小龍之首，如今面臨2050淨零碳排的全球趨勢，台灣企業需多元發展數位經濟、創意文化科技等，實現無煙囪產業。

因此，簡廷在推動召集數家台商，加入成立環球國際文創產業股份有限公司，盼以跨產業資源，投資創新台灣ESG的「未來城」e化創新生活園區，預計導入綠電自給自足與供生、水處理零排循環系統，雨水淨化綠能儲存、空氣流通淨零碳排等，塑造涵蓋創新、文化、科技、觀光產業等多元面貌的園區，預計投資30億元。

對於台商建言，要回台投資，在台南原天馬電台創設「ESG淨零碳排未來城e化生活園區」，並請政府將此列為重要的優先建設項目。經濟部於近日正式回函支持，並提到土地的預計公告招標進度，以及可協助辦理申請中小企業加速行動投資方案等具體內容。

亞洲台灣商會聯合總會上月拜會總統蔡英文。台商提供
亞洲台灣商會聯合總會上月拜會總統蔡英文。台商提供

投資 蔡英文 綠能

上一則

陸禁石斑魚 綠縣長公開嗆農委會 「中央與地方零接觸」

下一則

賴清德椎間盤突出動刀 北榮院長：預計明天可出院

延伸閱讀

新聞評論／六都選將皆「小英男孩」 民進黨淪一言堂

新聞評論／六都選將皆「小英男孩」 民進黨淪一言堂
陳建仁入黨為了選2024？ 蔡英文出席典禮揮手不回應

陳建仁入黨為了選2024？ 蔡英文出席典禮揮手不回應
陸委會批建「金廈大橋」無知 柯文哲：罵我還是罵蔡英文？

陸委會批建「金廈大橋」無知 柯文哲：罵我還是罵蔡英文？
蔡英文拍板桃竹基參選人選 蘇貞昌再脫口顧選情

蔡英文拍板桃竹基參選人選 蘇貞昌再脫口顧選情

熱門新聞

圖為桃園機場入境旅客等待提領行李。（記者黃仲明／攝影）

登機要陰性證明 旅行業者：恐讓返台者淪國際孤兒

2022-06-22 22:11
保利香港宣布7月將拍賣張大千另一幅仿古畫作—張大千仿王詵 《連山斷磵圖》。此畫的首位藏家是昔日的上海三大亨之一—青幫頭子黃金榮，傳說蔣介石年少闖蕩上海時，也曾拜黃金榮為師。(圖：保利香港提供)

蔣介石叫他師父 上海大亨藏畫張大千「血洗古人」曝光

2022-06-22 02:13
（取材自臉書爆料公社）

新北8惡煞闖火鍋店當眾砍人 客人驚嚇奔逃

2022-06-25 21:49
恩恩事件橫向聯繫錄音日前曝光，外洩錄音檔的消防局員工晚間前往地檢署自首。圖／本報系資料照片

外洩2歲男童不治事件聯繫錄音 新北公務員自首

2022-06-19 16:41
台前副總統陳建仁表示，依國際疫情趨勢分析，台灣7、8月可考慮開放邊境。(本報系資料照)

陳建仁：台灣7、8月考慮開放邊境

2022-06-23 14:36
指揮中心代理發言人羅一鈞。記者楊雅棠／攝影

台指揮官陳時中隔離期滿未現身 羅一鈞揭原因

2022-06-20 10:21

超人氣

更多 >
羅訴韋德案遭推翻 證明首席大法官羅伯茲已被孤立

羅訴韋德案遭推翻 證明首席大法官羅伯茲已被孤立
華男騎單車摔倒撞頭 傷重不治

華男騎單車摔倒撞頭 傷重不治
手機月費也要漲了 最高漲價12元

手機月費也要漲了 最高漲價12元
她墮胎 她生孩…田納西州台灣姊妹的人生分叉路

她墮胎 她生孩…田納西州台灣姊妹的人生分叉路
別說不科學 謝金燕少女外貌+腹肌 16項凍齡法則超自律

別說不科學 謝金燕少女外貌+腹肌 16項凍齡法則超自律