台灣快篩百億商機 連小吃店、直銷商都搶拿EUA爭大餅

台灣4月到6月12日疫情高峰期，快篩共輸入約2.96億劑，商機上看台幣300億，圖為示意圖，非確診者。（記者黃仲裕／攝影）

今年4月台灣本土疫情 延燒，從高登案到大鑫「黑心快篩」之亂頻傳。根據本報掌握資料顯示，台灣4月到6月12日疫情高峰期，共輸入約2.96億劑，商機上看300億（台幣，下同，約10億美元）。截至目前為止，共有326家廠商申請EUA （緊急使用許可），33家獲得35份EUA；若扣除最大宗的羅氏、亞培等廠商及開放民眾自行輸入的劑數，其餘廠商共賣出1.4億劑快篩，保守獲利140億，每家平均獲利逾4億元。

快篩利益驚人，但主管機關食藥署爭議大，從EUA審查流程到人員組成都啟人疑竇。國民黨 立法院黨團總召曾銘宗表示，源頭來自政府沒有超前部署，在快篩缺貨的情況下，握有EUA權利的進口商顯得奇貨可居。

衛福部食藥署核准33家廠商取得35份快篩試劑EUA，具有重大爭議的就有高登、福又達、大鑫、白千層、標準生技等八家，背景從小吃店、墨水匣公司到遊戲公司都有，資本額最低僅50萬元。不僅資金門檻低，連申請EUA也火速通關，有八家廠商在一周內拿到EUA，大廠羅氏僅花兩天最神速。

快篩缺貨時，食藥署是否亂通過EUA？雙北市有上千家醫材廠商，申請者也不乏大型醫材商，為何偏偏發EUA給資本額50萬元的公司，甚至是小吃店、直銷公司？

曾銘宗指出，326家廠商申請EUA，通過率約一成，卻至少八家有爭議。食藥署應向全民交代快篩EUA審核過程與資格認定標準，食藥署長吳秀梅更應為把關不力下台。

國民黨立委萬美玲表示，有申請快篩EUA廠商被食藥署要求補件，隔天就有自稱公關公司聲稱「可幫忙」，由於廠商送件及專線電話都僅食藥署審核人員知情，質疑食藥署有人「內神通外鬼」。

吳秀梅昨天說，每個EUA申請案送進食藥署後，依照各業務組的「專業」來分配處理，雖然同是醫粧組，但有許多不同的業務領域，審查人員包含國家考試進來的公務人員，也有利用「專業攬才」的約聘人員。食藥署醫粧組簡任技正林欣慧說，每個案件在審查EUA時，都是團隊採共識決方式，決定是否通過或退件。

對於食藥署EUA審查機制，吳秀梅指出，就是按照現行法規，不管簡易、標準模式，都會針對安全性、效能及相關查驗登記資料進行查驗，一定都要符合法規。記者再追問EUA詳細審查流程為何？吳秀梅直接大嘆：「唉！你們到底想怎樣啦？」便掛掉電話不予回應。