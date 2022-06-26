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申請EUA 快篩蟑螂幫忙「送件順利」 國民黨質疑食藥署有內鬼

記者程遠述、鄒尚謙／台北26日電
立法院國民黨團25日指出，有申請快篩ＥＵＡ廠商被食藥署要求補件，隔天就有公關公司聲稱「可幫忙」，質疑食藥署有人「內神通外鬼」。（圖：國民黨提供）
立法院國民黨團25日指出，有申請快篩ＥＵＡ廠商被食藥署要求補件，隔天就有公關公司聲稱「可幫忙」，質疑食藥署有人「內神通外鬼」。（圖：國民黨提供）

大鑫黑心快篩案爆發後，由於快篩進口須通過食藥署EUA（緊急使用授權），外界質疑食藥署把關不力。國民黨立法院黨團昨披露，有廠商4月21日送件申請快篩EUA，食藥署在五月初要求補件，5月7日廠商就接到公關公司電話，聲稱可幫忙讓EUA「送件順利」，由於廠商送件及專線電話都僅食藥署審核人員知情，質疑食藥署有人「內神通外鬼」，圖利快篩掮客、快篩蟑螂。

國民黨昨播放廠商具名檢舉的影片，國民黨立委萬美玲表示，影片內容中，檢舉廠商表示，送件申請留在仿單的電話是專屬給衛福部的專線，不同平常打來公司的公開號碼，卻接到一位曹小姐和鄭先生電話，自稱「睛世隆中」公司，可以讓快篩EUA補件更順利快速，還有另一位自稱在長庚工作的林顧問，也是類似說法。

萬美玲指出，這些快篩掮客、快篩蟑螂是怎麼得知申請EUA廠商送件、被要求補件和電話？很可能是有人外洩資料，食藥署是不是共犯結構？依據「刑法317條」，依法令或契約知悉工商秘密而無故洩漏者，可處一年以下有期徒刑，食藥署要出來說清楚。

國民黨立委費鴻泰表示，之前大鑫快篩申請EUA，被爆出是靠邵博士顧問公司送件成功，今天又有睛世隆中公關公司，食藥署長吳秀梅不下台沒有天理，食藥署是不是內神通外鬼，難道檢調不查嗎？

吳秀梅表示，或許民間有些人會提供這樣的服務（公關公司代為送件），但是食藥署不會看是什麼公關公司送過來的，該審查的都會審查。

食藥署醫粧組簡任技正林欣慧表示，審查資料認定的是「申請人」，不會知道有什麼公關公司代為送件。只要是有「實質審查」的國家，食藥署都會接受該國家通過的EUA證明文件，也就是EUA法規上所說的「國家核准上市證明」、「替代技術性資料」，一定要這些國家有通過以後，才會納入EUA的審查考量內；但也不是非要通過外國EUA才能夠申請台灣EUA，因此還是有標準模式的通道。

林欣慧指出，即使廠商持替代技術性資料想要申請簡易流程，還是會有通過不同國家藥證數量上的差異，或每個國家的審查嚴格程度的差異，因此就算是簡易模式，還是都會因個案不同而有所差異。

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