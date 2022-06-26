基隆市政府雇員涉洩密 包庇業者 6人被起訴

基隆市政府產業發展處工商管理科爆發洩密瀆職案，起訴書顯示，洩密對象包括電子遊戲場業者。(記者余承翰／攝影)

基隆市政府產業發展處工商管理科約雇人員張存秀，被控藉由擔任公安 聯合稽查小組的職權，長期透過警友會第一辦事處主任王泓四等人通風報信，將應保密的稽查項目洩給轄內20家電玩及一家按摩業者，包庇業者規避菸害、消防法等裁罰，隻手遮天的行徑令廉政署瞠目結舌，基隆地檢署調查後依洩密罪起訴張存秀等六人。

同案起訴包括宜雅企業社負責人黃健原、基隆市仁愛市場主委及警友會主任王泓四、金鴻利電子遊戲場負責人馮玉如、溫莎堡冷飲店負責人張金祥、電子遊戲機台維修人員沈正雄。

檢方調查，張存秀（52歲）是基隆市府雇員，擁有豐沛人脈，無論是電玩業者、警友會主任、飲料店業者、記帳業者、電玩機台維修師，都要請託她幫忙通報稽查行動情資，因負責聯合稽查等業務，得以掌握相關單位稽查行動訊息，成為具樞紐地位的洩密管道。

起訴書指出，張存秀1995年任職基隆市府建設局約聘人員，2008年改制後，擔任產發處工商管理科約雇人員，負責工商業稽查與行政裁罰事務，市府為維護轄內工商業公共安全，組成聯合稽查小組，但行前應保密。

黃健原、王泓四、馮玉如因熟識電子遊戲場及按摩業者；相關人於2019年間，請託張存秀在稽查小組行動前，先通風報信，由他們擔任「中人」轉知業者提早準備，避免因違反菸害防制法、毒品 危害條例、建築法、消防法等法令受罰。

張存秀利用LINE 當作洩密工具，毫無忌憚將稽查行動洩給「中人」掌握第一手消息。張存秀另與機台維修員沈正雄、飲料業者張金祥私交甚篤，張存秀知悉兩人與「金優利」、「國鈺」等電子遊戲場熟識，同樣用LINE洩漏稽查事項，沈男與張男獲悉後，再前往遊戲場以口頭告知業者歇業。

基隆市府產發處表示，目前全案由司法偵辦中，張女已經離職，相關聘用與否都是依規定辦理。

基隆市府有人員指出，張存秀很資深，在工商科任職20多年，公安聯合稽查小組公安稽查都是她在排的。也有基層人員驚訝張存秀是雇員怎會做這種事，「會不會另有幕後的影武者？」

聯合稽查小組由各單位主管輪流當帶隊官，出發前由張存秀當場把密封的信封拿給帶隊官，帶隊官拆開後，再把要去稽查路線發給隨隊人員，，「要去看哪些點是工商科幕僚作業決定的，我們事前都不知道」。

聯合稽查小組成員說，依法會去查電子遊戲場、小吃店，補習班，賣場等，有幾次到了稽查點，發現店家都關門了，沒營業就無法查，只好往下一家移動。看到要稽查的店家關門，稽查員當下沒有起疑，直到這次出事後，才知道原來其中有貓膩。