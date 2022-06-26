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封面故事／紐約圖書館收到逾期數十年還書 道歉紙條感人

內鬼頻洩密 基隆市政府放任沉痾不治

記者 張宏

涉洩密遭起訴的基隆市府約雇人員張存秀，能利用職務隻手遮天，成為各方勢力拉攏請託的洩密樞紐，進而建立龐大綿密「通報管道」，箇中原因，頗耐人尋味。

回顧2020年12月，基隆市政府都市發展處使用管理科，遭檢調追查涉嫌包庇違建戶，不僅未拆除「即報即拆違建戶」，還爆發內部人對電玩違規業者通風報信、規避追查。過去兩年基隆市府做了什麼改善？如此沉痾，能不啟人疑竇？

猶記26年前台北市爆發周人蔘電玩弊案，各縣市政府引以為鑑，持續掃蕩賭博電玩，從嚴核發電子遊戲場執照，讓電玩大幅減少，唯獨基隆市一枝獨秀，這些年來仍大量發出執照，密度與數量堪稱全台第一，有的離小學甚至僅數百公尺，背後難道沒有公務員圖利或涉貪問題嗎？

基隆地檢署在司法改革民意座談時，特別提到基隆有79張電子遊戲場營業執照；基隆對電玩需求竟比學校、醫院加起來多，這些取得合法執照的電子遊戲場，其中不少掛羊頭賣狗肉，亟需各界正視。

儘管基隆地檢署歷任檢察長對電玩無不列為重點查緝，但也發現背後勢力龐大，複雜度遠非外界所能想像，一旦公務員洩密成為常態，加上製造金流斷點，要徹底清查恐非易事。

張存秀洩密電玩業者及違建拆除戶，以及基隆環保局長賴煥紘偽造文書案，只是冰山一角，組織性的犯罪結構，其形成絕非一朝一夕，基隆市政府怎能放任組織弊端一再發生、行政失能？

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