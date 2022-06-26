特殊選才升學 補教業開專班「加工」讓大學錄取

大學特殊選才於每年秋季開跑，盼找到具有專才的學生。示意圖，非當事人。（本報資料照片）

台灣的大學近年陸續開辦特殊選才升學管道，各校可依需求自辦資料審查和面試 ，招募單科資優或具才藝專長學生，但近期出現坊間補習班業者開辦特殊選才班和營隊，更標榜「工廠流程」，形同以加工方式打造，讓大學錄取。

業者標榜專攻特殊選才，不用考學測也有機會錄取頂尖大學。(圖：讀者提供)

大學每年10月至12月初開辦特殊選才，最遲於隔年1月放榜，甄選方式多為各校自辦資料審查和面試，鎖定單一學科資優學生，或具有特殊優良表現、才藝專長者，考生僅須符合報名資格並繳交資料，通過面試即有機會錄取。

特殊選才於107學年上路後，名額逐年增加，108年403個系參與，提供1014個名額，隔年參與科系則達458個，提供1214個名額；110學年招生 學系更突破500個，名額達1453個。入選學生亦百百種，清大曾錄取南韓全球舞蹈大賽冠軍雙胞胎姐妹花，以及自由式滑輪名將邱映瑄；台大則不只錄取奧林匹亞國手，也有腦麻生雀屏中選。

有別於繁星推薦、個人申請要看在校和學測成績，隨著特殊選才名額愈開愈多，不少學生也躍躍欲試。近日坊間出現特殊選才補習營隊，業者將準備特殊選才，比擬為工廠產出產品，最終讓大學「購買」錄取。還推出小班制特選菁英班，主打不用考學測、免做學習歷程，就能上頂大二類組科系。

全教總高中職委員會主委張瓊方表示，特殊選才除了幫學校選拔有特殊專長的學生，也是提供實驗教育出身的學生有較適切的入學管道，畢竟考試不一定能鑑定所有類型學生，由於專才學生的經歷、啟蒙，在面試過程中都很容問出底細，要造假評估應該很難。

張瓊方也說，學校評審時，應要能鑑別學生是否為後天養成，家長也要留心，若將孩子送去投資效益可否真如業者聲稱的這麼好。

教育部 高教司則說，日前確實有接獲家長團體反映，該業者的狀況不是很妥適，但教育部不會對業者加以限制。但也接獲相關訊息，該業者近日已暫停營運，另也相信大學教師在審核時應有能力針對學生的智識、能力做出判斷。