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台老師「流浪」15年 壓力大患眩暈症 考上正式兒子已高三

記者鄭惠仁／台南26日電
今年不少縣市復辦教甄，缺額增多，報名者也跟著增加。圖為教甄示意圖。(本報資料照片)
今年不少縣市復辦教甄，缺額增多，報名者也跟著增加。圖為教甄示意圖。(本報資料照片)

每年5至7月都是教甄季，去年多數縣市因疫情未辦教甄，今年復辦，缺額增多，但報名者眾，以台南為例，開缺400多人，就有4400多人報考，不禁讓代理教師感嘆「希望愈大，失望也愈大」，也有流浪教師形容，考上正式老師比登天還難。

台南市國小教師甄試，去年開缺200多人，但因疫情延到今年，缺額增加到440人，吸引4600多人報名。其中，一般教師缺額102人，有2460人報名，錄取率僅4％，偏遠地區一般教師缺額35人，629人報名，錄取率5％。

此外，受雙語政策影響，教師甄試增加英語教師缺額，今年台南招226人，為歷年最多。

流浪教師擠破頭想考上正式老師，主因是工作不穩定，一般代理老師最多服務3年，期限到須再重考，且學士學歷，月薪僅4萬多元，但考上正式老師就有5萬多元，還有年終及考績獎金。

為了拚教甄，台南大學師培中心結合企業成立課輔中心，設置教育專業任務型志工，讓學生累積教學經驗，藉由教甄策略聯盟，輔導學生、畢業校友，5年來超過385人次考取正式老師。

曾擔任15年流浪教師的官田國小老師陳怡華，44歲才考上正式老師，兒子已讀高三。陳怡華說，為拚考試曾壓力太大罹患眩暈症，送醫兩次，三年前如願考取，「獲知考取瞬間一度哭到說不出話」，暈眩症也不藥而癒。去年打敗近500人考上台南女中國文科老師蔡宛庭說，一度壓力大到設停損點，慶幸畢業第三年終於錄取。

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