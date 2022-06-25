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新北8惡煞闖火鍋店當眾砍人 客人驚嚇奔逃

記者曾伯愷、張睿廷／新北報導
（取材自臉書爆料公社）
（取材自臉書爆料公社）

新北市新莊區民安西路一間日式刷刷鍋店，昨天晚上闖進持刀棍8煞，在眾目睽睽下追砍來店消費2名男客，2男負傷濺血，8煞才匆忙逃離。警方獲報趕抵，協助兩名傷者就醫，所幸救治後沒有生命危險，傷者不認識持刀8煞，目前警方調閱監視器畫以車追人，連夜逮捕7名嫌犯，並鎖定剩下的1名共犯。

新北市新莊區民安西路火鍋店驚傳砍人，警方圍起封鎖線採證中。（圖：民眾提供）
新北市新莊區民安西路火鍋店驚傳砍人，警方圍起封鎖線採證中。（圖：民眾提供）

據了解，25日晚上8時32分左右，胡姓（22歲）、蕭姓（30歲）兩男，正在新北市民安西路一間日式刷刷鍋店外抽菸，不久，4輛汽車抵達，8名手持刀棍惡煞下車，不分青紅皂白，往胡、蕭兩男追砍，影片在網路上流傳，驚悚駭人。

兩男見狀趕緊躲進店內大聲呼喊救命，8煞尾追進店朝著兩男身上一陣揮砍，導致胡男左腰有道長約14公分、深約4公分切割傷，左手掌一道長3公分、深3公分切割傷。蕭男頭部則遭砍兩道約12公分刀傷，眾煞直見兩男濺血才罷手，隨即駕車逃逸。

刷刷鍋店內血跡斑斑。（記者曾伯愷／翻攝）
刷刷鍋店內血跡斑斑。（記者曾伯愷／翻攝）

警方獲報派員迅速趕抵，協助傷者送醫急救，所幸兩男沒有生命危險，由於兩名傷者向警指稱，並認識逞凶8嫌，目前警方已於現場圍起封鎖線採證，並調閱監視器畫面以車追嫌到案說明。

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