亞洲第3國 猴痘入侵台灣 德國留學生返台發現症狀

疾管署公布首例猴痘境外移入個案，25歲男性自德國返台出現症狀確診。猴痘症狀主要為皮膚病灶如紅疹、丘疹、水泡等。（路透）

猴痘疫情 於國際擴散，世衛 組織討論是否將猴痘列為「國際關注公共衛生緊急事件」，台灣日前將猴痘列為第二類法定傳染病之後，昨天出現首例境外移入猴痘案例，為台南一名25歲男學生，赴德國留學半年後，6月16日返台，6月20日出現症狀，匡列接觸者20人。

台灣是繼新加坡、南韓之後，亞洲第三個出現猴痘案例的國家。台灣衛福部疾管署昨公布，該名25歲男性6月16日入境，因新冠病毒篩檢陰性，返家居家檢疫。患者6月20日發燒、喉嚨痛、肌肉痠痛、紅疹、鼠蹊部淋巴腫大，6月21、22日就醫，經醫師評估、採檢及通報，檢體送疾管署昆陽實驗室檢驗，昨確診為猴痘，之後收治負壓隔離病房。

疾管署副署長莊人祥表示，該個案23日收治負壓隔離病房，需治療到全身皮膚病灶結痂完全脫落，才解除隔離。經疫調，個案曾跨縣市到高雄就醫，密切接觸者20人，包括家人三人、醫療相關人員十人、司機三人及其他四人，預計健康監測至7月13日。因台灣出現首例猴痘，疾管署同步透過IHR聯繫窗口通報世衛組織。

長庚大學新興病毒感染研究中心主任施信如表示，猴痘以接觸傳染為主，出疹部位病毒量高，值得注意的是，過去猴痘感染者出疹情況嚴重，因症狀明顯容易發現，通常傳染人數不多，而這一波疫情觀察到出疹症狀較輕微，感染者可能不自知而傳染他人，推測因而導致多國疫情蔓延。

由於天花疫苗對於猴痘病毒有保護力，歐美各國已陸續採購，疾管署長周志浩昨表示，已洽購第三代天花疫苗及抗病毒藥物，初步規畫提供三類對象施打，包括照顧猴痘患者的醫護人員、患者密切接觸者以及實驗室人員等。

莊人祥額外補充：「台灣自1955年起就未曾再有天花病例發生，因此自1979年起即停止牛痘接種，故該年以後出生之台灣民眾均為未接種族群。」