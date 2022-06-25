藍批台電漲電費 給全民「一記悶棍」

電價審議委員會下周一將開會，國民黨 立法院黨團批評，民眾正遭受疫情 蔓延之苦，台電調漲電費又給了全民「一記悶棍」，呼籲凍漲民生電價，政府給予中小企業電價補貼。民進黨 團昨也提出照顧民生用電、穩定物價、節約能源及強化電網等四項訴求，並贊成民生用電可以不調整。

行政院長蘇貞昌昨表示，因戰爭、疫情，以及天然氣、燃油、煤炭價格上漲等因素，發電成本增加，各國電價均大漲，台灣電價要不要漲、怎麼漲，由專業審議會審議，行政院都給予尊重。

國民黨團批評，民進黨政府的能源政策錯誤，除了非核家園的2025年再生能源占比20%政見跳票，還造成缺電、跳電和停電頻繁，要求政府凍漲民生用電電價，並給予154萬家中小企業電價補貼。

國民黨團總召曾銘宗表示，統計資料顯示，2021年家戶停電時間一小時，2018年到2020年都是16分鐘，顯見缺電、停電問題愈來愈嚴重。

民眾黨立委張其祿質疑，蔡政府難道要繼續以「不缺電」甚至「用愛發電」來粉飾太平？關於「合理電價」也不能一再逃避，須考量優先調漲用電大戶電價。

民進黨團幹事長鄭運鵬指出，台灣民生電價長期高於工業電價，台灣的公用售電業為台電專有，當台電發生虧損時，就是全民埋單，而這幾年原物料、運費成本增加，台電大幅虧損，如果讓用電少的人去補貼用電高的人，不利節電，也不公平。