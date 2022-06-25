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台電虧853億喊漲 徐旭東：一次調漲吃不消

台灣新聞組╱台北25日電
遠東集團董事長徐旭東表示，支持政府調漲電價，不過建議政府採取緩漲的步調，而且不能只調用電大戶，恐造成企業出走潮。(記者林澔一／攝影)
遠東集團董事長徐旭東表示，支持政府調漲電價，不過建議政府採取緩漲的步調，而且不能只調用電大戶，恐造成企業出走潮。(記者林澔一／攝影)

台電昨天召開年度股東常會，由於去年台灣經濟在全球疫情間逆勢成長，會中公布全年用(售)電量2353.4億度創歷史新高，成長幅度4.7％，打破11年來紀錄。同時，受到國際燃料價格攀升衝擊，今年1至4月虧損469億元(台幣，以下同)，累計虧損擴大為853億元。工業用戶傳出可能調漲8%至10%不等，遠東集團董事長徐旭東直言，前四年電價都沒調漲不太對，可是一次性調漲，對企業來說很吃緊，應按照時間慢慢調漲，不應等不下去才做。

徐旭東表示，調漲電價是應該的，但是要有一個「溫和的速度」，他沒有批評政府的意思，但水與電這種供需品有其成本，不能考量太多政治因素或是民眾因素，而是要考慮供需平衡，按照時間慢慢調漲，「一次性調漲企業會吃不消，如果只調漲大企業電費也不是好辦法，因為電是必需品，像其他人說的，可能會把大企業趕出去。」

仁寶董事長許勝雄則表示，台電看起來是虧了很多，到最後不漲、不調還是全民負擔。他並說，這段時間有些企業主在談，台灣電價在國際間還算是便宜。如果因為電價關係能讓大家更重視電的使用，這是大家要共同努力的。

許勝雄也對缺電議題表達看法。他認為，台灣若不想缺電，應有相關配套措施，像核四可考慮在到期後，由封存改為待轉，沒有電的時候可以重啟，這樣可以讓企業界更放心。

台電公布今年年初以來受到國際燃料成本大幅增加影響，今年1至4月虧損469億元，累計虧損擴大為853億元；台電代理董事長曾文生指出，不只台電，全世界的電力公司如今都遇到國際燃料價格震盪非常嚴重的狀況。

對於今年是否會虧損超過千億，台電代理董事長曾文生表示，要看下周電價費率調整狀況、國際燃料價格走勢等兩大變數。

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