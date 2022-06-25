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扭曲的電價連7凍 人民吞苦果

記者 黃有容
台灣電網韌性不足，近期氣候炎熱，高雄新興區一帶有約600戶停電，當地民眾對於台電可能漲電價卻還是停電，感到無奈。(記者劉學聖／攝影)
台灣電網韌性不足，近期氣候炎熱，高雄新興區一帶有約600戶停電，當地民眾對於台電可能漲電價卻還是停電，感到無奈。(記者劉學聖／攝影)

連日各界傳出「電價應該調漲」呼聲，連執政黨立委都公開支持，而經濟部對於「漲破3%」的說法也不排斥。現在通膨壓力如悶燒鍋，緊接年底選舉逼近，執政黨又不願承受電價是讓「物價上漲有感」的最後一根稻草，因此無論漲多少，都只能漲大戶。但難道漲大戶，對民眾就完全不會有間接影響？

無論如何，如今不漲電價已不合邏輯，全民都要承擔可能大幅調漲的苦果，追根究柢，是因為過去幾年不願面對應有的漲幅，電價連七凍把全台人民逼上絕境，政府是始作俑者。

回顧過去的電價審議，自2018年4月調漲電價3%（也只調漲大用戶）之後，接下來七次審議會，無論台電算出的合理漲幅是9%或1%，電價審議會都以不同的理由堅持凍漲。

新冠肺炎疫情的2020、2021年，審議會考量疫情間民意敏感，再連續凍漲，即使這兩年因用電量增，台電略有盈餘，但也沒有打平前兩年的虧損，更遑論台電2006年到2013年間虧損了2000億元，至今都沒有轉虧為盈。而這一些漏洞，說白了，最後還是全民要來填空。

而在不合理與不公平的電價結構設計下，有能力補空的大戶或許承擔有限，無力的小市民卻要為扭曲的補助承擔，怎麼也說不過去。

審議會參雜執政黨政治名聲等考量的決定，造成如今面對劇烈變數、意外，國營事業在財務上承受風險的能力相當不堪，不得不在通膨發生的同時，還要帶起「合理漲價」的風向。

電價早就該「合理」了，而不是在一系列的「不合理」後，才義正辭嚴拿出「合理」這面大旗，掩蓋執政黨無理的過去。這是一種偽善、偽正義，而不是真心為國民或國營事業著想。

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