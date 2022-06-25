扯賣美身分證 「台灣民政府」重判19年

台灣民政府涉及賣身分證、車牌和旅行證等，桃園地檢署昨中午搜索民政府、拘提秘書長林志昇、林妻林梓安（圖）等7人。(本報資料照片)

「台灣民政府」對外誆稱獲美國軍政府授權即將執政，只要加入該組織，購買的發行身分證、車牌和護照，就能變美國公民，非法吸金高達7億元（台幣，下同，約2356萬美元），宛若「政治老鼠會」；檢調曾在主嫌林志昇住家查扣1億3000萬現金，桃園地院昨依加重詐欺 及洗錢等罪，重判林妻林梓安19年徒刑，併科罰金200萬元，全案逾億元犯罪所得均宣告沒收。

法院在判決中指出，林志昇之妻林梓安等人利用被害人對台灣地位的認同感，以話術包裝不法行為，詐騙 民眾金錢，還透過洗錢方式匯至海外，讓被害人求償困難。

2019年林志昇在家中跌倒意外身亡，法院諭知不受理。另4名被告，台灣民政府中央會館建物及土地所有權人游象敬判刑2年，併科罰金35萬元；財務大臣葉碧蓮、許義明分別判處2年6月和10月徒刑，併科罰金40萬元和10萬元；總理大臣蔡財源獲判無罪。被判重刑的林梓安，法官詐欺取財共153罪，加重詐欺共136罪。

林志昇2008年成立台灣民政府，2010年將游象敬名下農場設為台灣民政府中央會館，聲稱擁有的武裝「黑熊部隊」；林等人對外虛構「美國軍事政府」握有台灣佔領權，未來美政府將把台灣政權交還台灣民政府，民眾只要加入民政府，購買授權發行的身分證、車牌、旅行證，就能自由進出美國。

林志昇與林梓安藉此話術吸引群眾詐欺，不但曾有數萬人購買台灣民政府「身分證」，各地支持者還曾不時上街活動宣傳法理，部分狂熱支持者將「車牌」懸掛在汽車上路行駛遭警取締，曾發生自稱是台灣民政府成員洪素珠辱罵老榮民事件，多起激化族群對立事件，形成另類國安不定時炸彈。

時任桃園地檢署林劭燁與多位檢察官，從訊問數百名原支持者，到財務調查數據分析發現有異，搜索林志昇桃園蘆竹豪宅時，在衣櫃中發現1億3000萬元現鈔，進一步查出林梓安等人將詐騙所得，用現金購買多處房產，還曾匯款到海外及清償債務。

桃園地檢署把地院核發的境外帳戶查扣裁定，透過司法互助向美國司法部 聲請凍結台灣民政府在美國銀行帳戶數千萬美金存款。由於偵辦此案的成果，林劭燁曾獲檢審會決議入圍傑出貢獻獎。

判決指出，林梓安等人詐騙金額甚鉅，且透過洗錢增加被害人求償困難，嚴重危害社會治安，因此重判，可上訴。