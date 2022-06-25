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扯賣美身分證 「台灣民政府」重判19年

記者陳俊智、王聖藜／台北25日電
台灣民政府涉及賣身分證、車牌和旅行證等，桃園地檢署昨中午搜索民政府、拘提秘書長林志昇、林妻林梓安（圖）等7人。(本報資料照片)
台灣民政府涉及賣身分證、車牌和旅行證等，桃園地檢署昨中午搜索民政府、拘提秘書長林志昇、林妻林梓安（圖）等7人。(本報資料照片)

「台灣民政府」對外誆稱獲美國軍政府授權即將執政，只要加入該組織，購買的發行身分證、車牌和護照，就能變美國公民，非法吸金高達7億元（台幣，下同，約2356萬美元），宛若「政治老鼠會」；檢調曾在主嫌林志昇住家查扣1億3000萬現金，桃園地院昨依加重詐欺及洗錢等罪，重判林妻林梓安19年徒刑，併科罰金200萬元，全案逾億元犯罪所得均宣告沒收。

法院在判決中指出，林志昇之妻林梓安等人利用被害人對台灣地位的認同感，以話術包裝不法行為，詐騙民眾金錢，還透過洗錢方式匯至海外，讓被害人求償困難。

2019年林志昇在家中跌倒意外身亡，法院諭知不受理。另4名被告，台灣民政府中央會館建物及土地所有權人游象敬判刑2年，併科罰金35萬元；財務大臣葉碧蓮、許義明分別判處2年6月和10月徒刑，併科罰金40萬元和10萬元；總理大臣蔡財源獲判無罪。被判重刑的林梓安，法官詐欺取財共153罪，加重詐欺共136罪。

林志昇2008年成立台灣民政府，2010年將游象敬名下農場設為台灣民政府中央會館，聲稱擁有的武裝「黑熊部隊」；林等人對外虛構「美國軍事政府」握有台灣佔領權，未來美政府將把台灣政權交還台灣民政府，民眾只要加入民政府，購買授權發行的身分證、車牌、旅行證，就能自由進出美國。

林志昇與林梓安藉此話術吸引群眾詐欺，不但曾有數萬人購買台灣民政府「身分證」，各地支持者還曾不時上街活動宣傳法理，部分狂熱支持者將「車牌」懸掛在汽車上路行駛遭警取締，曾發生自稱是台灣民政府成員洪素珠辱罵老榮民事件，多起激化族群對立事件，形成另類國安不定時炸彈。

時任桃園地檢署林劭燁與多位檢察官，從訊問數百名原支持者，到財務調查數據分析發現有異，搜索林志昇桃園蘆竹豪宅時，在衣櫃中發現1億3000萬元現鈔，進一步查出林梓安等人將詐騙所得，用現金購買多處房產，還曾匯款到海外及清償債務。

桃園地檢署把地院核發的境外帳戶查扣裁定，透過司法互助向美國司法部聲請凍結台灣民政府在美國銀行帳戶數千萬美金存款。由於偵辦此案的成果，林劭燁曾獲檢審會決議入圍傑出貢獻獎。

判決指出，林梓安等人詐騙金額甚鉅，且透過洗錢增加被害人求償困難，嚴重危害社會治安，因此重判，可上訴。

詐欺 詐騙 司法部

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