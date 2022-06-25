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共諜案偵結 還2上將沈國禎、張哲平清白

記者蔣永佑／台北25日電
前空軍司令沈國禎。(本報資料照片)
前空軍司令沈國禎。(本報資料照片)

空軍退役少將錢耀棟、陸軍退役中校魏先儀遭替中共中央情工系統工作的港籍商人謝錫璋吸收，協助謝接觸台灣退役軍事將領，前空軍司令上將沈國禎、少將陳孝華、總統府戰略顧問張哲平上將，也被鎖定為共諜組織發展對象，但調查後認為沈、陳、張未被吸收，台北地檢署昨依違反國家安全法起訴魏、錢，並對謝發布通緝。

錢耀棟偵查中先認罪又翻供，檢方痛批錢身為空軍高階將領，卻貪圖免費餐敍、球敍小利，多次為大陸軍職及情報人員接觸、拉攏台灣高階將領，所幸被接觸將領未背叛國家，但錢的行為導致國家安全處於難預料危險狀態，建請從重量刑。

檢方調查，謝錫璋隸屬中國廣東省海外聯絡辦公室，負責替中共中央情工系統從事對台情報工作，包括蒐集台灣政治、軍事情報及策反國軍。他自1997年起以商人名義到台灣，多次利用聚餐、打高爾夫或旅遊等方式，接觸退役軍官，再安排現、退役中高階軍官或親友招待出國旅遊。

2003年，謝錫璋在台參加黎姓海軍上將公祭，結識魏先儀，藉由頻繁餐敘成功吸收魏加入組織，後續想吸收退役空軍黃姓中校未果，因黃曾在空軍401聯隊服務，謝在該聯隊餐敘中，結識出身401聯隊的張哲平、謝漢秋夫婦及錢耀棟。

謝錫璋得知張哲平為時任空軍作戰指揮部司令，即與魏先儀鎖定謝漢秋建立關係，在2012年3月、10月及2013年7月，三度邀請謝女赴香港和廣東、湖北等地旅遊，謝女只負擔機票，其餘食宿全部招待；2015年11月，謝男再度邀請謝女到香港玩，謝女隔月帶姪女赴港3天，期間由謝男及自稱「小周」的司機全程陪同。

魏先儀安排謝錫章吸收錢耀棟後，得知錢曾為張哲平服役401聯隊時的長官，曾透過錢邀約張哲平2016年5月19日於新北市新店餐敘。錢耀棟還曾幫廣東省海外聯絡辦公室周姓處長送月餅到張哲平辦公室。張哲平原是參謀總長熱門人選，捲入共諜案後仕途一度受阻。

錢耀棟另於2013年、2016年間，邀約空軍退役沈國禎到大陸參觀航空展及打高球，但都遭婉拒。

檢方認為，魏先儀領有國家俸祿，更應知悉國家忠誠重要性，竟協助中共在台灣軍方建立組織，引介軍官人數層級甚高，嚴重危害國家安全，考量有悔過之心，建請法官酌情量刑。

前國防部副部長張哲平。(本報資料照片)
前國防部副部長張哲平。(本報資料照片)

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