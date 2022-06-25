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洪仲丘事件旅長退伍 轉任國防部文官

記者程嘉文／台北25日電
陸軍計畫處長沈威志，將於7月1日退伍轉任文官。(本報資料照片)
陸軍計畫處長沈威志，將於7月1日退伍轉任文官。(本報資料照片)

國軍發布新一波（7月1日生效）將領人事，國防部長邱國正的辦公室主任溫學聖少將，調任陸軍司令部計畫處長。原處長沈威志少將，近日通過轉任考試，將退伍以文官身分繼續在國防部服務。

沈威志畢業於陸軍官校77年班，2012年底接任陸軍542裝甲旅旅長，是同學中第一位升少將的。然而第二年7月542旅發生洪仲丘事件，身為旅長的沈威志，與洪仲丘進行禁閉處分的269旅旅長楊方漢，都被調為陸軍司令部的「委員」閒缺，無兵可轄也無業務經手，只能領少將或中將的本俸，每月薪水少領好幾萬元。

依照規定，司令部委員一年內若未被派任新職，就必須退伍。但沈、楊二人因為官司在身，又遭監院彈劾移送公懲會，軍方也不敢讓兩人退伍。因此他們擔任委員將滿一年時，就會被派任某個少將實缺，不滿一個月又調回委員。直到2018年3月，沈、楊兩人才被改派陸軍司令部的計畫處、化學兵處的代處長，7月1日正式真除。

沈威志、楊方漢被控的罪行，最後都獲判無罪；至於遭到彈劾部分，最後公懲會也僅給予申誡處分。但以軍中按照資經歷檢討晉升的人事規定，兩人過去五年資歷一片空白，等於沒有升中將的機會。年紀較長的楊方漢於前年退伍，沈威志則任職計畫處長四年之久。

今年度上校以上軍官轉任公務人員考試，22日放榜。少將共錄取4人，其中沈威志轉任國防部，林中行、陳立中、陳相寶等3人轉任退輔會。他們未來可以在國防部、退輔會當中，擔任司處長等級職務。

7月1日生效的將領人事調動中，官階最高者為海軍副司令唐華中將調任副參謀總長。海軍副司令接任人選尚未公布，外界預期將由陸戰隊指揮官王瑞麟中將接任；海軍陸戰隊指揮官，預期將由現任海軍副參謀長馬群超少將擔任，占中將缺。

國防部 彈劾

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