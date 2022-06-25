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憶當年與大S分手 具俊曄落淚：曾想私奔

記者梅衍儂、林怡秀／台北25日電
具俊曄(右)在節目上公開和大S的甜蜜照片。(取材自IG)
具俊曄(右)在節目上公開和大S的甜蜜照片。(取材自IG)

韓星具俊曄大S這段相隔20年的姻緣，獲得高度關注與祝福，日前他回韓上節目「劉QUIZ ON THE BLOCK」暢聊兩人情愛始末，更大方公開甜蜜接吻照。提到20年前分手情景，具俊曄忍不住在鏡頭前落淚，並對大S深情喊話：「真的很謝謝你20年後還選擇我，我會愛你疼你守護你，一起度過精采的人生！」

眾人最好奇當年分手原因，具俊曄說：「演藝圈常有這種事，如果交了女友工作會特別辛苦，所以身旁的人經常告訴我『別再交往了』。」主持人劉在錫也說，當時酷龍人氣非常高，加上異國戀維持不易，許多親朋好友基於現實考量勸具俊曄分手。具俊曄透露還曾萌生私奔念頭，但「若因私奔搞砸了工作，我的夥伴姜元來怎麼辦，我的父母也會很擔心，畢竟我是一家之主，所以不得不跟她說分手」。

具俊曄說：「我還記得分手的那天抱頭痛哭了一整夜就送她到機場了。我似乎難以承受，我本來可以承受的，但是我像傻瓜一樣。」具俊曄因想起當時的傷心，忍不住落下男兒淚。

劉在錫問「若回到20年前離別的那個瞬間會怎麼樣」，具俊曄回答：「若回到那個瞬間，就不會分手了吧。我會跟她說『工作什麼的都無所謂，我想和你在一起，即使會失去很多東西。』。」

他還提到，大S後來去英國，因為太難忘他，她在英國路上看到一個像他的背影就追過去。具俊曄透露，這次相隔20年見面，他來台隔離出關後立刻飛奔到大S家，電梯打開一看到對方後，兩人抱在一起哭了30分鐘。

而他在背上紋了兩個刺青，代表著大S的星座和名字，並表示因為絕對不會換了，所以乾脆把大S名字紋上身。

而外傳的婆媳、姑婿問題，具俊曄也澄清表示兩人復合最開心的就是具媽媽，透露媽媽20年前就很喜歡大S，公開婚訊後具媽媽還說「熙媛以前非常喜歡你、非常愛你，這真是太好了」，大S也很聽具媽媽的話。對於S媽，具俊曄說：「岳母非常喜歡我，她很疼我，把我當兒子疼。」

具俊曄(左)親吻大S。(取材自IG)
具俊曄(左)親吻大S。(取材自IG)

具俊曄 大S 英國

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