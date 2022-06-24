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台小學操場出現龍捲風？專家：塵捲風

記者李宗祐／嘉義報導
球場疑似出現龍捲風，專家說，這是「塵捲風」。圖／翻影自黃俊溢臉書
球場疑似出現龍捲風，專家說，這是「塵捲風」。圖／翻影自黃俊溢臉書

台灣嘉義市垂揚國小棒球隊本月21日進行訓練時球場突然出現小型龍捲風，高度近5公尺，小朋友見狀驚呼躲避，這現象維持約30秒後消失。嘉義氣象站主任張耿衡表示，這是「塵捲風」，太陽熱力作用、地面受熱不平均時會形成小氣旋，通常不會造成損害，但因為會捲入塵土還是儘量避免靠近。

學校棒球隊助教黃俊溢表示，6月21日下午4點多棒球隊開始練習，當時天氣很悶很熱，小球員們戴著口罩訓練很辛苦，大約在5點10分有看到小龍捲風從司令台那邊形成，剛開始不以為意，結果愈來愈大，覺得有些不對勁，靠近些並拿起手機拍錄，就看它一直捲，旁邊剛好有名1年級小球員看到就趕快跑。

它的路徑從球場司令台2壘那邊以遶圈方式往外過來，一開始沒特別注意，但發現遶到小朋友後面，擔心沙塵影響小朋友，叫小朋友暫時離開球場。

他說，以前也看過類似的小龍捲風，小朋友還覺得好玩，但這次太大，連小朋友都被嚇到，高度大約5公尺，維時近30秒，沒多久又有個更大的龍捲風將大樹葉都吹捲起來，但沒有及時錄下來。

當時球場上有4名小朋友、草皮有6名小朋友、2名教練及1名助理教練。

嘉義氣象站主任張耿衡說，「塵捲風」通常規模不大，直徑只有數公尺，形成時間也很短，所捲起的東西都不大，對人的影響不大，但還是儘量開它。

球場疑似出現龍捲風，小球員趕快跑開，專家說，這是「塵捲風」。圖／翻影自黃俊溢臉書
球場疑似出現龍捲風，小球員趕快跑開，專家說，這是「塵捲風」。圖／翻影自黃俊溢臉書

龍捲風 口罩 手機

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