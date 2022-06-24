我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

參院65：33通過控槍法案 有望成數十年來最快過關立法

批印太戰略醜惡 北京：盼蒙古站在歷史正確一邊

台大醫學生無聊重考又錄取 校方無法可罰

記者許維寧／台北24日電
一名台大醫學系大一在學生，今年個人申請重考台大醫學系正取，最後造成缺額，引發外界議論。圖為台大校門。（本報資料照片）
一名台大醫學系大一在學生，今年個人申請重考台大醫學系正取，最後造成缺額，引發外界議論。圖為台大校門。（本報資料照片）

大學個人申請統一分發日前放榜，台大醫學系有二缺額，其中一人竟是自家醫學系大一生，一路學測、二階筆試、口試過關斬將正取上榜，但最後放棄重新入學為新生。台大表示，重考屬學生權益，無法對該生懲處，該名額將回流至分科測驗考試分發入學管道，不會浪費。

但已是該系學生又重考該系，外界認為是占缺排擠其他人入學機會，且該系口試委員未認出自家學生，也引發爭論。

台大醫學系競爭激烈，近日社群平台爆出一名醫學系生為證實自身能耐，想體驗口試，最終還獲正取，引發網路討論。

由於該生行為遭議論形同排擠他人入學機會，台大註冊組長李宏森回應，該生釋出名額將回流至分科測驗分發入學使用，不會浪費；且重考本來就是考生權益，也不會給予相關懲處。

李宏森說，該生表現優秀，學測成績、二階甄選項目均達錄取標準，醫學系得知後和該生聯繫，詢問是否欲重新入學為新生，否則便要放棄正取資格，不得進行登記分發，後來該生未參與登記。李宏森還說，重考生檢具書面資料只有高中在學狀況和經歷，學系審查時僅對照學生畢業年分，知道是重考生，但不會調查重考期間行為或先就讀哪所大學。

補教升學輔導專家藍天予則認為，未規定在學生不可參加個人申請，學生沒違規，且該生也是憑藉自己實力錄取。

至於為何系上口試委員未認出自家學生？一名醫學系資深教授說，醫學系大一多是通識或普通化學、普通生物學等共同課程，口委可能安排大三、大四階段的教授擔任，確實可能認不得大一生。無論如何，該生心態不值得鼓勵，若只想證明自己能耐可以學測考滿分，但不要填志願。

醫學 社群 升學

上一則

台疫情降溫 指揮中心：未來有望每周少1萬例

下一則

賴清德曾問陳建仁：入黨為了選總統?

延伸閱讀

台大醫學系在學生「無聊重考」同系 面試官沒發現竟錄取

台大醫學系在學生「無聊重考」同系 面試官沒發現竟錄取
反抽籤招生 洛威爾高中華人家長集會 籲恢復擇優錄取

反抽籤招生 洛威爾高中華人家長集會 籲恢復擇優錄取
中國窮小子拚金榜題名 求母親拿鉗子夾他大腿

中國窮小子拚金榜題名 求母親拿鉗子夾他大腿
入學奇遇記

入學奇遇記

熱門新聞

圖為桃園機場入境旅客等待提領行李。（記者黃仲明／攝影）

登機要陰性證明 旅行業者：恐讓返台者淪國際孤兒

2022-06-22 22:11
女歌手林凡。(華納音樂提供)

UCLA女博士粉絲涉5次闖女歌手林凡家 辯稱是美國文化

2022-06-16 12:52
陳佩君（右）曾在IG發文感謝男友與家人。（記者王淑君／翻攝）

來不及嫁…縱火犯胞妹原訂今年披白紗

2022-06-17 02:18
保利香港宣布7月將拍賣張大千另一幅仿古畫作—張大千仿王詵 《連山斷磵圖》。此畫的首位藏家是昔日的上海三大亨之一—青幫頭子黃金榮，傳說蔣介石年少闖蕩上海時，也曾拜黃金榮為師。(圖：保利香港提供)

蔣介石叫他師父 上海大亨藏畫張大千「血洗古人」曝光

2022-06-22 02:13
新竹輪胎行大火後，陳嫌遭警壓制逮捕，隨後點頭坦承點火。圖／民眾提供

他一把火燒死8家人 學者揭縱火者特徵「他挫折感高」

2022-06-16 13:54
恩恩事件橫向聯繫錄音日前曝光，外洩錄音檔的消防局員工晚間前往地檢署自首。圖／本報系資料照片

外洩2歲男童不治事件聯繫錄音 新北公務員自首

2022-06-19 16:41

超人氣

更多 >
美國水上芭蕾女將比賽中昏厥沉池底 教練千鈞一髮救援

美國水上芭蕾女將比賽中昏厥沉池底 教練千鈞一髮救援
佛州華男割喉殺妻…邊放她最愛音樂 握她的手直到死亡

佛州華男割喉殺妻…邊放她最愛音樂 握她的手直到死亡
快看世界／經濟學人：全球最宜居城市 這城再登榜首

快看世界／經濟學人：全球最宜居城市 這城再登榜首
紐約女子落入狼爪 利用外送app訂餐求救脫險

紐約女子落入狼爪 利用外送app訂餐求救脫險
南加1單間月租只要600元 房屋設備雖齊全但令人傻眼

南加1單間月租只要600元 房屋設備雖齊全但令人傻眼