台大醫學生無聊重考又錄取 校方無法可罰

一名台大醫學系大一在學生，今年個人申請重考台大醫學系正取，最後造成缺額，引發外界議論。圖為台大校門。（本報資料照片）

大學個人申請統一分發日前放榜，台大醫學 系有二缺額，其中一人竟是自家醫學系大一生，一路學測、二階筆試、口試過關斬將正取上榜，但最後放棄重新入學為新生。台大表示，重考屬學生權益，無法對該生懲處，該名額將回流至分科測驗考試分發入學管道，不會浪費。

但已是該系學生又重考該系，外界認為是占缺排擠其他人入學機會，且該系口試委員未認出自家學生，也引發爭論。

台大醫學系競爭激烈，近日社群 平台爆出一名醫學系生為證實自身能耐，想體驗口試，最終還獲正取，引發網路討論。

由於該生行為遭議論形同排擠他人入學機會，台大註冊組長李宏森回應，該生釋出名額將回流至分科測驗分發入學使用，不會浪費；且重考本來就是考生權益，也不會給予相關懲處。

李宏森說，該生表現優秀，學測成績、二階甄選項目均達錄取標準，醫學系得知後和該生聯繫，詢問是否欲重新入學為新生，否則便要放棄正取資格，不得進行登記分發，後來該生未參與登記。李宏森還說，重考生檢具書面資料只有高中在學狀況和經歷，學系審查時僅對照學生畢業年分，知道是重考生，但不會調查重考期間行為或先就讀哪所大學。

補教升學 輔導專家藍天予則認為，未規定在學生不可參加個人申請，學生沒違規，且該生也是憑藉自己實力錄取。

至於為何系上口試委員未認出自家學生？一名醫學系資深教授說，醫學系大一多是通識或普通化學、普通生物學等共同課程，口委可能安排大三、大四階段的教授擔任，確實可能認不得大一生。無論如何，該生心態不值得鼓勵，若只想證明自己能耐可以學測考滿分，但不要填志願。