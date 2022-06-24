台北文學地標「明星咖啡館」 斥資千萬整修

明星咖啡館三樓，風格偏向台日混合風格。（記者徐偉真／攝影）

台北市中正區老牌咖啡 店明星咖啡館成立超過70年，是許多作家、藝術家等文人創作之地，歷經歲月洗禮，咖啡館內管線、電線老舊破損，漏水問題也很嚴重，經營者因此提出修復計畫，將投入千萬元台幣整修，預計明年竣工。

明星咖啡館1949年在武昌街開店營業，由當時只有18歲的簡錦錐和六位俄羅斯 人成立，販售俄羅斯風味餐點、咖啡與西點，道地的俄國家鄉味軟糖、魚凍、羅宋湯等招牌菜是前第一夫人蔣方良的最愛，除了達官貴人，也有很多藝文人士在明星咖啡館創作，讓咖啡館成為台北重要文學地標，並於2012年登錄為歷史建築。

目前的經營者、簡家第二代簡靜惠表示，咖啡館雖然外觀光 鮮亮麗，內部陳設也彷彿保留當年復古原味，但其實他們飽受漏水之苦，外面若下大雨，館內也會下小雨，電線和管線都十分老舊，現在看到的是經過緊急修復，連桌椅都重新拉皮，座椅的皮已經不知道換過幾次了。

明星咖啡館二樓入口處，除了許多訴說歷史的老照片，還有俄羅斯娃娃看板。（記者徐偉真／攝影）

為了讓明星咖啡館持續經營，簡靜惠委託許伯元建築師事務所，去年向台北市文化局申請私有文化財產「明星咖啡館修復再利用計畫」補助，今年獲審議通過。文化局表示，依照原核定的修復再利用計畫，明星咖啡館修復再利用工程預計2023年竣工完成。

簡靜惠說，修復再利用計畫將納入藝文展示、文化推廣、社區關懷等功能，發揮歷史建築能量，並延續父親經營時就主動擔任的城中區文化資產樞紐角色。

台北市副市長蔡炳坤是明星咖啡館的常客，他常在周末時散步過後就走進明星咖啡館點一杯咖啡，默默坐在位置上品嘗，他說明星咖啡館位於台北舊城區，是台北市文化資產最多的行政區，近年推動西區門戶計畫，修復附近不少文資老屋。