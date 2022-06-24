我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

參院65：33通過控槍法案 有望成數十年來最快過關立法

批印太戰略醜惡 北京：盼蒙古站在歷史正確一邊

台北文學地標「明星咖啡館」 斥資千萬整修

記者徐偉真／台北24日電
明星咖啡館三樓，風格偏向台日混合風格。（記者徐偉真／攝影）
明星咖啡館三樓，風格偏向台日混合風格。（記者徐偉真／攝影）

台北市中正區老牌咖啡店明星咖啡館成立超過70年，是許多作家、藝術家等文人創作之地，歷經歲月洗禮，咖啡館內管線、電線老舊破損，漏水問題也很嚴重，經營者因此提出修復計畫，將投入千萬元台幣整修，預計明年竣工。

明星咖啡館1949年在武昌街開店營業，由當時只有18歲的簡錦錐和六位俄羅斯人成立，販售俄羅斯風味餐點、咖啡與西點，道地的俄國家鄉味軟糖、魚凍、羅宋湯等招牌菜是前第一夫人蔣方良的最愛，除了達官貴人，也有很多藝文人士在明星咖啡館創作，讓咖啡館成為台北重要文學地標，並於2012年登錄為歷史建築。

目前的經營者、簡家第二代簡靜惠表示，咖啡館雖然外觀光鮮亮麗，內部陳設也彷彿保留當年復古原味，但其實他們飽受漏水之苦，外面若下大雨，館內也會下小雨，電線和管線都十分老舊，現在看到的是經過緊急修復，連桌椅都重新拉皮，座椅的皮已經不知道換過幾次了。

明星咖啡館二樓入口處，除了許多訴說歷史的老照片，還有俄羅斯娃娃看板。（記者徐偉真...
明星咖啡館二樓入口處，除了許多訴說歷史的老照片，還有俄羅斯娃娃看板。（記者徐偉真／攝影）

為了讓明星咖啡館持續經營，簡靜惠委託許伯元建築師事務所，去年向台北市文化局申請私有文化財產「明星咖啡館修復再利用計畫」補助，今年獲審議通過。文化局表示，依照原核定的修復再利用計畫，明星咖啡館修復再利用工程預計2023年竣工完成。

簡靜惠說，修復再利用計畫將納入藝文展示、文化推廣、社區關懷等功能，發揮歷史建築能量，並延續父親經營時就主動擔任的城中區文化資產樞紐角色。

台北市副市長蔡炳坤是明星咖啡館的常客，他常在周末時散步過後就走進明星咖啡館點一杯咖啡，默默坐在位置上品嘗，他說明星咖啡館位於台北舊城區，是台北市文化資產最多的行政區，近年推動西區門戶計畫，修復附近不少文資老屋。

明星咖啡館三樓。（記者徐偉真／攝影）
明星咖啡館三樓。（記者徐偉真／攝影）

咖啡 俄羅斯 觀光

上一則

台版「珍寶海鮮舫」造價8億 閒置20年將拆

下一則

冷眼集／荒謬卻不違規 凸顯制度漏洞

延伸閱讀

葉公超，擅離文學樂土，亡於政治叢林（上）

葉公超，擅離文學樂土，亡於政治叢林（上）
賽珍珠誕辰130周年講座 6月25日舉行

賽珍珠誕辰130周年講座 6月25日舉行
紐約、巴黎地標上手？跟著珠寶輕旅行

紐約、巴黎地標上手？跟著珠寶輕旅行
愛爸爸 帶他走訪地標、賞粉筆畫

愛爸爸 帶他走訪地標、賞粉筆畫

熱門新聞

圖為桃園機場入境旅客等待提領行李。（記者黃仲明／攝影）

登機要陰性證明 旅行業者：恐讓返台者淪國際孤兒

2022-06-22 22:11
女歌手林凡。(華納音樂提供)

UCLA女博士粉絲涉5次闖女歌手林凡家 辯稱是美國文化

2022-06-16 12:52
陳佩君（右）曾在IG發文感謝男友與家人。（記者王淑君／翻攝）

來不及嫁…縱火犯胞妹原訂今年披白紗

2022-06-17 02:18
保利香港宣布7月將拍賣張大千另一幅仿古畫作—張大千仿王詵 《連山斷磵圖》。此畫的首位藏家是昔日的上海三大亨之一—青幫頭子黃金榮，傳說蔣介石年少闖蕩上海時，也曾拜黃金榮為師。(圖：保利香港提供)

蔣介石叫他師父 上海大亨藏畫張大千「血洗古人」曝光

2022-06-22 02:13
新竹輪胎行大火後，陳嫌遭警壓制逮捕，隨後點頭坦承點火。圖／民眾提供

他一把火燒死8家人 學者揭縱火者特徵「他挫折感高」

2022-06-16 13:54
恩恩事件橫向聯繫錄音日前曝光，外洩錄音檔的消防局員工晚間前往地檢署自首。圖／本報系資料照片

外洩2歲男童不治事件聯繫錄音 新北公務員自首

2022-06-19 16:41

超人氣

更多 >
美國水上芭蕾女將比賽中昏厥沉池底 教練千鈞一髮救援

美國水上芭蕾女將比賽中昏厥沉池底 教練千鈞一髮救援
佛州華男割喉殺妻…邊放她最愛音樂 握她的手直到死亡

佛州華男割喉殺妻…邊放她最愛音樂 握她的手直到死亡
快看世界／經濟學人：全球最宜居城市 這城再登榜首

快看世界／經濟學人：全球最宜居城市 這城再登榜首
紐約女子落入狼爪 利用外送app訂餐求救脫險

紐約女子落入狼爪 利用外送app訂餐求救脫險
南加1單間月租只要600元 房屋設備雖齊全但令人傻眼

南加1單間月租只要600元 房屋設備雖齊全但令人傻眼