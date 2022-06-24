台版「珍寶海鮮舫」造價8億 閒置20年將拆

閒置20多年的海上御廚目前停靠在高港碼頭，近日點交後將拆除。（記者林巧璉／翻攝）

香港 知名的海上餐廳「珍寶海鮮舫」近日開往東南亞 修繕途中遇風浪，船身傾斜進水沉入南海，令人不勝唏噓。高雄也曾有海上餐廳「海上皇宮」，地點就在高雄港第12號碼頭，但經營不善一年就歇業，2001年歇業後仍停靠在高雄港，累計至今已積欠高雄港務分公司3000多萬元（台幣，下同，約101萬美元）。14日高雄地院變賣時，由高港買下並繳完價金，為港區安全點交後將盡速拆除。

高雄點粉絲專頁指出，「海上皇宮」當年耗資8億元，這艘高雄版珍寶樓當年先在香港打造竣工後，才拖至高雄港。2000年在真愛碼頭開幕時非常風光，但不到4個月就傳出財務危機、發不出薪水。營運10個月，2001年初倒閉後原地閒置至今。

高港表示，考量該船隻長年滯港，影響港區安全、其他船隻停泊和港區形象，今年6月14日高雄分公司在第二次變賣時購買，已繳納價金完竣。取得拍定證明及完成點交後，將盡速依「政府採購法」委外拆除。

市民李先生兩年前曾與友人一起進到「海上皇宮」探險，一行人從纜繩進到船身，再從外部樓梯進到餐廳二樓，「進到內部感覺時間靜止了…裡面雖然破爛，但擺設、家具都還算完整。」李先生友人小時候曾與家人至「海上皇宮」用餐，看著廢墟相當感嘆。