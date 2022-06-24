台灣連2日用電創新高 供電拉警報

近期各地天氣高溫 炎熱，台電昨表示，由於經濟發展、疫情 影響民眾居家上學及辦公，也連帶推升用電需求，日前尖峰負載3926.6萬瓩破紀錄後，昨天再創新高，尖峰負載3994萬瓩，連續四天刷新歷年6月紀錄、連兩日打破歷史用電量新高，台電官網首頁供電燈號儀表板在昨下午亮起代表「供電警戒」橘燈，當下備轉容量率僅剩5%。預估7月將突破4000萬瓩。

台電分析這兩日用戶的用電情形，指出用電增加主要來自特高壓用戶。台電表示，特高壓用戶包括半導體、電子零組件、基本金屬製造業等產業用電量，相較去年尖峰日（7月27日），分別增加了93.7萬瓩與100.7萬瓩；高壓用戶用電量較多的學校用電及服務業也增加了約10萬瓩；低壓用戶則因時序尚未進入盛夏，故用電量較去年7月尖峰負載低。

對於負載容量率偏低，台電解釋，今年因國際燃料價格上漲，汽電共生業者發電成本大於售電收入，業者除減少發電外，部分甚至停機使用台電電力因應，今年1至5月較去年同期減少發電約14.54億度，並增加使用台電電力近8.86億度。

台電計算，昨日備轉容量251萬瓩，備轉容量率約6.28%，其中太陽光電於尖峰時刻發電出力達484萬瓩以上，不過下午4時許，台電官網首頁燈號儀表板驚見橘色燈號，且電力使用率高達95%，亦即當下備轉容量率僅5%。

台電表示，用電量逐年增加，六年前、也就是2016年的6月23日，剛好也刷新了當年歷史6月用電尖峰紀錄，但當時用電量僅達3520.9萬瓩、備轉容量率僅約3.03%，昨日用電量與當時相比，已增加473.1萬瓩。