新聞評論／政府干預粉飾 缺電、電價打死結

又停電 還喊漲價 盛夏用電激增，民眾關心電價調漲，經濟部長王美花昨表示，台灣電價要合理反映，下周交由審議會決定是否調漲。記者黃仲裕／攝影【作者：黃仲裕，日期：2022-06-24，數位典藏序號：20220517205813384】

台灣最近兩大電力問題同時爆發。其一是電力不足：夏至剛過，因天氣炙熱，22日出現了3927萬瓩的史上最高用電量；最低備轉容量已掉到6%邊緣，亮出橘色警戒。其二是電價過低不敷成本：近四年來台灣電價「連八凍」，相對於一年多來全球能源價格大漲，台電與中油均因此虧損累累。經濟部下周一將決定是否調高電價，但由於適逢通膨飆高且年底選舉在即，蔡政府會有什麼積極作為，令人難以期待。

電價和缺電問題必須一起談，不能分開看，因為兩者已因蔡政府能源轉型政策的偏差糾結成一團。在一般民眾眼裡，電價當然越低越好，如果要漲，「漲別人、不要漲自己」就無所謂。但天下沒有這麼好康的事，台灣的煤、燃油、天然氣 都是靠進口，當國際能源價格猛漲，電價如果一直按兵不動，電力供應必然出問題。近幾年，全台不斷發生光怪陸離的停電事件，顯示台電的管理調度破漏百出，輸配電設備也脆弱不堪，推給鳥獸的藉口已不敷使用。更糟的是，蔡政府一直在瞞天過海、粉飾太平；事實上，從今年初春頻頻發生夜間停電事故，即可想見這個夏季將極難熬。

如果要在「漲電價」和「不漲價」之間作選擇，民眾當然會選擇不漲價；但如果要在「漲電價」和「停電」之間作選擇，一般人恐將寧可選擇漲價。問題是，台灣面對的卻不是這樣「二選一」的問題，因為即使你選擇漲電價，也不表示你逃得過「停電」的命運。問題之所以如此糾結難解，癥結就在蔡政府六年來對發電政策、電力結構及電價的干預，都到了前所未見的地步；而唯唯諾諾的台電和經濟部，恐怕也沒有人說得清電力這本帳，只能不斷地利用大內宣來遮掩自己挖東牆、補西牆的窘境。

追根究柢，台灣的電力問題會落到這個地步，主要原因就是「膏藥」貼太多。所謂膏藥，是指政府的干預和粉飾，近四年電價「連八凍」就是為各種因素連貼八張膏藥。試想，在國際能源價格平穩時，油電價維穩猶有話說；但政府不僅連誠實反映成本都不肯，在國際能源大漲時，我們油電價還不動如山，就是用一張張膏藥遮掩患部及政府私心。

這就是政府在用溫水煮青蛙，麻痺民眾的感受。在有餘裕時，蔡政府用光了「凍漲」額度；碰到壓力止不住了，它才驚覺撕不掉這些膏藥布了，因為裡面的傷口已經潰爛。可悲的是，俄烏開戰後油氣價格暴漲，經濟部三月檢討電價卻還游移觀望，一拖三個月至今，卻沒等到它想要的天鵝。物價正在蠢動，電價一漲勢必觸動通膨的機關，進而引發民怨；如此一來，蔡政府擔心對年底選舉產生衝擊，就正好會發生。

電力不足的問題也如出一轍。蔡英文 總統不及早務實調整電力結構，卻一味堅持把仍可使用的核電廠關掉。而且，在預知綠能 發電達不到預期目標後，蔡英文又誇口要拿風中飄搖的天然氣發電來填補；她難道不知道，天然氣正是目前國際漲勢最猛的能源嗎？說來驚悚，台灣電力不足的患部，膏藥貼得比電價傷口還多；尤其，缺電尖峰從午後移到日落之後，更說明潰爛之嚴重，就算挖東牆也補不了西牆。

在溫水中被煮久了的台灣人民，對千頭萬緒的電力問題已失去了反應的能力。倒是美國商會一再提出警告，將供電不穩列為台灣最急迫的問題，要求馬上處理；工商界也示警，稱若再發生大停電，將招致國際負評。但當問題積重難返，蔡政府手上還有妙方嗎？