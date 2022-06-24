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經長喊合理反映電價 工業大戶恐漲 製造業憂被迫出走

台灣新聞組╱台北24日電
全台氣溫飆升，23日台北市信義區永吉路一帶上千戶停電，民眾揮汗用餐；彩券行無法營業很無奈。(記者曾吉松／攝影)
全台氣溫飆升，23日台北市信義區永吉路一帶上千戶停電，民眾揮汗用餐；彩券行無法營業很無奈。(記者曾吉松／攝影)

進入盛夏氣溫飆高，民眾用電激增，電價是否調漲攸關民眾荷包；經濟部長王美花昨表示，受俄烏戰爭影響，全球燃料價格維持在高點，燃料成本比去年開戰前增加三、四倍，台電、中油財務成本壓力相當大。她強調，全世界電價都在漲，台灣電價在全世界來說非常低，「我們只是要就整個方向做合理反映」，最終交由27日召開的電價審議會拍板。

王美花昨天一席電價「合理反映」說，外界解讀漲電價已箭在弦上，但經濟部隨後說明，部長僅針對國際燃料、中油台電成本及穩定物價等幾個面向討論，「未提到台灣電價有不得不漲的壓力。」

據了解，台電已被要求提出多種漲價組合，包含住宅用電原則不漲，或是調漲住宅用電大戶；小商家不調漲或調漲用電較多的商家等，務求降低對民生經濟的衝擊。

不過知情人士指出，這一次只會針對工業等用電大戶調漲，民生用電不會漲價。政府認為若漲民生用電，恐怕會迎來大量民怨。

台灣電價至今已經「連七凍」，王美花昨出席南亞科12吋新廠動土典禮，她證實下周一召開審議會，且表示受到國際能源成本價格飆漲，台電的壓力很大。

王美花說，中油、台電為了顧及民生，避免造成物價上漲壓力，已招致嚴重虧損，因此電價審議工作小組，將提供近期發電成本相關能源上漲情況，在兼顧中油、台電財務成本及衡量對物價的影響，提出數個漲價方案，交由產官學所組成的電價審議委員會決定漲幅。

環保團體昨天上午也到行政院前呼籲政府應合理調整電價，尤其針對高耗電產業大幅提高電價，才能有效落實節約用電。但工商協進會理事長林伯豐日前也曾指出，若只漲用電大戶，「製造業一定會出走」。

王美花解釋，雖然近幾年成本上漲，但台灣目前電價在全世界來說非常低，「其他國家只有比台灣更貴、更高，我們只是要就整個方向來做合理的反映」。

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