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恩恩案 衛生局：電話不通是占線 非唱空城

台灣新聞組／新北24日電
新北市府23日舉行疫情說明，衛生局長陳潤秋（中）說明恩恩案電話聯繫經過。(記者李定宇／攝影)
新北市府23日舉行疫情說明，衛生局長陳潤秋（中）說明恩恩案電話聯繫經過。(記者李定宇／攝影)

民進黨緊咬新北市府在處理恩恩案中有延誤責任，恩恩爸昨再次要求市長侯友宜道歉，消防、衛生局長下台。侯重申調查報告完成，該負的相關責任，本人在內都沒有例外。衛生局長陳潤秋強調，當天新北確診人數達360人、居隔1萬多人是全國最多，衛生所、衛生局電話無法接通是占線，不是唱空城計。

恩恩媽向119報案及單位橫向錄音曝光後爭議延燒。恩恩爸表示，侯友宜前天上午說要負起全責，下午又改口說交給司法單位調查，沒有真正想要負責的態度，新北市府也已完全沒與他聯繫，目前他研擬要對市府及負責這起事件的人提告。

民進黨也持續緊咬，黨發言人黃彩玲質疑，侯友宜所謂的負起全責，沒有任何細節，連一句真誠向恩恩家屬的致歉都沒有，呼籲侯正面回應並立即啟動行政調查，公布內部檢討報告。

蔡英文總統昨出席南林科技園區動土典禮致詞時，當著侯友宜的面突然提到，面對百年大疫，大家都很辛苦，政府應和人民站在一起，「正面回應人民需求」。這句話也被外界懷疑，是在暗酸新北市府。

針對恩恩爸質疑，誰制定新北的SOP送醫，加上消防局未即時聯繫衛生局，導致恩恩延誤送醫。消防局長黃德清說，是依據當時中央制定的送醫流程，並連三次強調「新北沒有自創SOP」。

陳潤秋表示，一直也很關心恩恩爸，從恩恩住院開始，衛生局及社工全力協助保持聯繫。4月14日當天新北市確診人數達360人、居隔1萬多人是全國最多，衛生所、衛生局電話量也隨著暴增，電話無法接通是占線，不是唱空城計。

侯友宜昨重申，案件已交司法調查，任何司法調查是公正客觀第三方釐清事實，大家都有客觀標準，只要調查報告完成，該負的責任，包括他在內都沒有例外。

侯友宜 民進黨 蔡英文

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