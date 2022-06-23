用電量創新高 台電調度、財務兩頭燒

台灣22日用電創歷史新高，電價費率審議會臨時會27日召開，目前最有可能的方案，仍是「只漲大戶」。（記者曾學仁／攝影）

夏至剛過，台灣昨天用電創下史上新高，並亮起「供電吃緊」黃燈，但台電卻「愈賣愈虧」，財務雪上加霜，而國內電價費率審議會臨時會則預計下周一召開，將決定3月底未定案的今年第一次電價調整。經濟部官員表示，審議會工作小組已開過會，工作小組建議台電自行提出較為衡平的方案，能反映部分成本，但不影響物價、「不會讓台電回本」。

官員指出，今年上半年台電因燃料價格居高不下而大幅虧損，目前預期下半年也不能樂觀，台電確實希望按照電價公式，在成本大幅提高的情況下，由審議會依權限拍板電價單次調漲超過3%；而工作小組雖同意「電價調整反映成本」，但學者要求不要影響民生物價，因此建議台電最好直接提出比較衡平的方案；亦即台電過去只需計算「應調漲多少」，但這次要由台電提出「哪些群體用戶應該調漲、漲多少」的完整方案。

官員說，台電準備了很多方案，其中包括漲超過3%的方案、也有漲幅與外傳的8%相近的大漲方案，每種方案又分別計算只漲用電大戶、或是全體一起漲的版本。至於最終會提出哪一個版本，台電還沒確定；目前可確定的是，工作小組的態度是「台電仍要承受成本上的虧損」，不會讓台電漲到回本。

官員分析，台電這次的財務壓力又較3月底大很多，但整體而言，最有可能提出的方案，仍是「只漲大戶」。

值得注意的是，近期電價話題正熱，各地天氣也高溫 炎熱，用電量增加卻讓台電調度、財務兩頭燒，昨天尖峰負載出現在14時19分達到3926.6萬瓩，不僅連續三天刷新歷年6月紀錄，更創下歷史用電量新高，且備轉容量297.4萬瓩，備轉容量率約7.57，亮起供電黃燈。

台電指出，昨天尖峰負載達3926.6萬瓩，比去年尖峰負載增加近42萬瓩。其中主要因產業景氣持續暢旺，半導體、電子零組件、基本金屬製造業等特高壓用戶用電量較去年提升一成，增加約93.7萬瓩；高壓用戶則以學校、服務業用電增加較多。