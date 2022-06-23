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長榮海運新貨櫃輪 中國打造 船身比航艦還長

記者林則宏／即時報導
中國造船廠為長榮海運打造的全球最大貨櫃輪可承載24萬噸貨物，最大堆箱層數可達25層，相當於22層樓的高度。（取材自上觀新聞）
中國造船廠為長榮海運打造的全球最大貨櫃輪可承載24萬噸貨物，最大堆箱層數可達25層，相當於22層樓的高度。（取材自上觀新聞）

由中國船舶集團有限公司旗下滬東中華造船（集團）有限公司為長榮海運打造的全球最大貨櫃輪—EVER ALOT，22日正式完成簽字交付。上海解放日報旗下新媒體《上觀新聞》報導，這艘貨櫃輪由滬東中華自主設計，擁有完全自主知識產權，一次可裝載2.4萬多個標準貨櫃，被譽為海上「巨無霸」。

報導稱，EVER ALOT船體總長399.99米、型寬61.5米、貨艙深度33.2米。網路訊息則顯示，中國本月17日下水的第三艘航空母艦福建艦全長約320米、寬約79米。

《上觀新聞》指出，該型船採用叠代優化的分艙布置和大肋距骨架、混合式橫艙壁、一體化綁紮橋等創新的輕量化、簡約化設計，在同級別船型中承載能力最強，堪稱全球最強「帶貨王」。

此外，EVER ALOT還採用全球最新的水動力優化技術，使該型船在多裝重載的情況下，實現高航速、低油耗。與傳統燃油的2.3萬TEU貨櫃輪相比，每天航行可減少二氧化碳排放約38噸。

據統計，滬東中華至今已交付8,000TEU級以上的貨櫃輪近70艘，累計承接2.4萬TEU超大型貨櫃輪9艘，居中國各大船企之首，目前6艘正在建造中，預計年內計劃交付3艘。

長榮

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