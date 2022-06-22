台大醫學系在學生「無聊重考」同系 面試官沒發現竟錄取

個人申請統一分發結果日前放榜，台大醫學系出現兩個缺額，其中一人竟是醫學系在學生回頭重考。(本報資料照片)

台灣大學醫科招生 競爭激烈，今年申請入學管道，台大醫學 出現兩個缺額，其中一人竟是醫學系「在學生」回頭重考佔名額。台大今（6/23）證實，該名考生為醫學系一年級在學生，該名額將回流至分發入學管道、不會浪費，但重複報考是學生權益，無法對該生進行任何懲處。再者，將請醫學系思考是否增列備取，但評估即便增列備取，也無法完全遏止重複報考佔名額的狀況。

台大醫學系今年於個人申請管道出現兩個缺額，其中一人為繁星推薦已正取陽明交大醫學系，另一人卻是醫學系在學生。日前網路社群平台上流傳一篇「無聊重考台大醫學系」文章，內容提及今年一名在學生為了想體驗面試 ，重考學測後再循個人申請管道到台大醫學系面試，最終獲正取。

由於醫學系素來競爭激烈，台大醫學系今年個人申請管道提供50個入學名額，該生便佔掉1個，遭議論為形同排擠他人入學機會。台大註冊組長李宏森表示，該名學生為台大醫學系一年級在學生，醫學系已和該名考生聯繫，詢問是否要退學後重新入學為新生，若否，則請考生不要報到，名額將回流至考試分發。

李宏森談到，目前該名額將會留用至7月分發入學，不會浪費。但重考本來就是考生的權益，因次沒有相關規範給予考生任何懲處。至於考生為何要選擇重考佔據名額，實際心態和狀況還是要詢問考生本人。

由於台大醫學系個人申請均未設備取名額。李宏森說，設立備取也無法完全解決學生佔名額的狀況，若學生個人申請錄取後來報到，僅到最後階段才未註冊，甚至無法讓名額釋出回流至考試分發管道。但由於該狀況為醫學系首見，校方也和醫學系反應請系上留意該狀況。

至於醫學系個人申請時常出現個位數的缺額，李宏森也談到，也請醫學系列入未來研議，看是否斟酌列備取，但還是需要內部招生會議決定，最快也是要等到下個學年度招生。