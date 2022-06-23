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服役30年 台反潛直升機墜地4傷 零件擊穿民宅鐵門

台灣新聞組／高雄23日電
海軍反潛直升機墜毀，零件射出基地牆外，擊穿約200多公尺外的民宅鐵捲門。(記者劉學聖／攝影)
海軍反潛直升機墜毀，零件射出基地牆外，擊穿約200多公尺外的民宅鐵捲門。(記者劉學聖／攝影)

海軍左營基地反潛航空大隊服役近30年、機號「2303」的S-70C反潛直升機，昨天下午在基地執行飛行訓練返回停機坪、在80呎高度時，疑似裝備故障，突然重落墜地，尾翼及旋翼斷裂，瞬間失火、濃煙直竄，零件還射出基地牆外，擊穿民宅鐵門，正、副駕駛等四人受傷，機工長劉尚鈞與空勤檢驗士郭冠廷嚴重灼傷，住進加護病房觀察，墜機原因正由軍方調查。

海軍左營基地反潛航空大隊機號「2303」的S-70C反潛直升機22日疑似裝備故障...
海軍左營基地反潛航空大隊機號「2303」的S-70C反潛直升機22日疑似裝備故障，在80呎的高度時，突然墜毀在跑道，尾翼及旋翼斷裂。(記者劉學聖／攝影)

據了解，海軍第一時間未將此重大事故通報國防部，事發一個多小時後，衡山指揮所網蒐發現民間傳稱左營神鷹營區冒出濃煙，主動交查詢問海軍艦隊指揮部，位於台北中樞的國防部才獲悉上情。海軍司令部昨回應表示，該部已依規定回報。

昨天是直升機完成一般線上修復後試飛，屬測試直升機固定科目，稱為「五邊練習」；直升機從左營海軍神鷹基地起飛後，向水星碼頭飛去，一出海面就往回飛，經過營區高爾夫球場，返回基地上空。事發時為下午3時55分，直升機在80呎高度，突然意外墜地；飛行及意外全程都在左營海軍基地範圍內。

海軍左營基地反潛航空大隊機號「2303」的S-70C反潛直升機昨天疑似裝備故障，...
海軍左營基地反潛航空大隊機號「2303」的S-70C反潛直升機昨天疑似裝備故障，在80呎的高度時，突然墜毀在跑道，尾翼及旋翼斷裂。(本報資料照片)

海軍說明，這架反潛直升機昨天下午近4時返回東碼頭停機坪，疑似裝備故障，在停機坪旁的跑道「重落地」，所幸沒有爆炸。失事時，機上包括701作戰隊中校正駕駛陳錦凡、702作戰隊上尉副駕駛鄭行杰及劉尚鈞、郭冠廷；基地官兵噴化學泡沫滅火救出四人，送國軍高雄總醫院左營分院搶救；機工長劉尚鈞意識不清，全身95%的二至三度燒燙傷，其餘三人各有傷勢或燒燙傷。

海軍司令梅家樹昨趕往醫院探視傷者時受訪指出，海軍立即組成專案小組，針對事發當時天候、人員操作、機件狀況調查，將盡速釐清失事原因。蔡英文總統也指示國軍醫院全力救治，並要求國防部徹底釐清事故原因。

據了解，失事的反潛直升機下午3時55分迫降神鷹營區，衡山指揮所（國軍聯合戰情指揮中心）4時30分後主動蒐獲民間資訊才獲悉有直升機墜毀，5時左右透過戰情系統向海軍艦指部戰情查詢確認此事。另外，海軍司令部5時50分發新聞稿稱「重落地」，但據悉海軍艦指部以「迫降」回報衡指所。

針對各界追問，海軍司令部發新聞稿時也一度「遲疑」，第一波新聞稿僅簡單交代直升機重落地時地及傷員人數，但總統府發言人卻主動披露四人傷勢，指出「機工長傷勢嚴重，尚未脫離險境」。海軍經外界「提醒」，晚間6時43分再補一則新聞稿說明送醫官兵的傷勢。

昨天下午事發時，附近住戶有人目擊直升機墜地起火冒出陣陣濃煙；直升機零件噴飛，射出基地牆外，擊穿約200多公尺外的高雄市楠梓區廣昌街43巷民宅鐵捲門；屋主兒子說，當時在屋內聽到巨響，走出看見鐵捲門破個大洞嚇了一跳，以為有人惡意尋仇就向警方報案。軍方人員事後前往民宅取回零件，致歉並承諾賠償。

海軍S-70C反潛直升機事故 製表／張議晨、洪哲政、劉學聖
海軍S-70C反潛直升機事故 製表／張議晨、洪哲政、劉學聖
海軍司令梅家樹指出，海軍針對此次意外會坦誠檢討，立即組成專案小組，將盡速釐清失事...
海軍司令梅家樹指出，海軍針對此次意外會坦誠檢討，立即組成專案小組，將盡速釐清失事原因。(記者劉學聖／攝影)

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