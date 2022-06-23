新聞眼／雄3重演 海軍通傳比民間慢

海軍高雄左營軍區一架反潛直升機重落地墜毀，在通傳上明顯重蹈「雄三誤射」事件，位於台北的國軍聯合戰情指揮中心要主動自民間網蒐，事發後一個多小時後才能獲悉。一個多小時，已可搭高鐵從高雄到台北。在光纖高速的時代裡，國軍反應速度追不上高鐵。

發生在2016年7月的海軍雄三反艦飛彈誤射事件，造成漁民一死三傷。當年飛彈上午8時12分左右被誤射升空，最先披露此節者，竟是人在台北的政治人物蔡正元。

但當年事發第一時間，位在台北的衡山指揮所（JOCC）卻根本未接獲回報，政壇流傳軍方高層曾抱怨為何此事他須自媒體報導得知。

昨天海軍直升機墜地意外，不但JOCC須自監控民間公開訊息察知左營軍區出事，1個多小時後主動詢問左營艦隊指揮部才確知此事。

位於台北的海軍司令部對此事宣稱曾依規定回報，但實則媒體16時48分至50分左右致電詢問司令部時，獲得的是「還在掌握中」，仍無法簡要證實事件發生，過程明顯重蹈當年雄3誤射通傳延遲的覆轍。

當年海軍處理誤射事件的主要人物之一，是海軍參謀長梅家樹，他近日甫接任海軍司令，新官就任意氣風發之際，遭逢部隊意外，不免挫折士氣。

外界或不能指責海軍第一時間試圖「吃案」，甚至是事發錯亂間「忘記」回報國防部 與JOCC。但這樣離譜的錯誤，顯示國軍情傳系統必須再加釐清，否則這種「比高鐵慢」的情傳速度，不可能肆應現代戰爭。