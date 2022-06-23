我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

參院65：33通過控槍法案 有望成數十年來最快過關立法

批印太戰略醜惡 北京：盼蒙古站在歷史正確一邊

又見長期照顧殺人 夫強灌病妻農藥未遂

記者曾健祐／台中23日電
徐照顧弱勢的妻子身心俱疲，一時衝動拿藥物朝她灌飲，檢方依殺人未遂罪嫌起訴徐。圖為示意圖，非當事人(取材自ingimage)
徐照顧弱勢的妻子身心俱疲，一時衝動拿藥物朝她灌飲，檢方依殺人未遂罪嫌起訴徐。圖為示意圖，非當事人(取材自ingimage)

台中徐姓男子長期照顧有中度精神障礙的劉姓妻子，身心俱疲下今年5月下旬強逼妻子喝下有毒飲料，劉婦隨即嘔吐送醫，徐還追到急診室揚言要繼續灌妻子藥，徐遭逮捕後坦承因照顧壓力想殺害對方，一了百了，檢察官偵結依殺人未遂罪嫌起訴，審酌他因長期照顧壓力、身心困頓，建請法院量處適當之刑。

檢警調查，徐男（59歲）今年5月22日早上到附近的商行購買殺蟲劑跟農藥回家摻水調和裝瓶後，逼劉姓妻子喝，劉婦雖害怕但無奈只能聽從老公的話，未料一飲而下，馬上嘔吐。

劉婦因身體不適被送醫，徐男還在急診室內揚言要再去買藥強灌妻子，醫院人員聽聞後，擔心劉婦恐遭不測，而報警。

警方獲報後到附近訪查，在一間農藥行找到徐男，徐男坦承逼老婆喝下有毒藥飲，看老婆嘔吐送醫後，仍打算繼續用同樣方式殺害對方，警方認為當下情形急迫，逕行拘提徐後向台中地檢署聲請補發拘票、解送。

檢方昨偵結，依殺人未遂罪嫌起訴徐男，因徐男犯後坦承相關作為，建請法院審酌，徐長期照顧有中度精神障礙的妻子，身心困頓，一時情緒失控才觸犯殺人重罪，所幸劉婦緊急送醫未死亡，請求對徐男量處適當之刑，以求罪刑相當。

檢察官

上一則

警開偵防車接應山老鼠 辯說是線民

下一則

司機竊老闆千萬元捧火辣直播主 被起訴

延伸閱讀

新聞評論／強逼民受 又一躁進能源政策

新聞評論／強逼民受 又一躁進能源政策
通緝犯戴銬脫逃 桃園警員法院前丟人

通緝犯戴銬脫逃 桃園警員法院前丟人
升息牽動美房貸利率飆破6% 房仲業開始爆裁員潮

升息牽動美房貸利率飆破6% 房仲業開始爆裁員潮
不滿被勸戴口罩 台「挖眼案」惡男一審判5年 村民：太輕了

不滿被勸戴口罩 台「挖眼案」惡男一審判5年 村民：太輕了

熱門新聞

圖為桃園機場入境旅客等待提領行李。（記者黃仲明／攝影）

登機要陰性證明 旅行業者：恐讓返台者淪國際孤兒

2022-06-22 22:11
女歌手林凡。(華納音樂提供)

UCLA女博士粉絲涉5次闖女歌手林凡家 辯稱是美國文化

2022-06-16 12:52
陳佩君（右）曾在IG發文感謝男友與家人。（記者王淑君／翻攝）

來不及嫁…縱火犯胞妹原訂今年披白紗

2022-06-17 02:18
保利香港宣布7月將拍賣張大千另一幅仿古畫作—張大千仿王詵 《連山斷磵圖》。此畫的首位藏家是昔日的上海三大亨之一—青幫頭子黃金榮，傳說蔣介石年少闖蕩上海時，也曾拜黃金榮為師。(圖：保利香港提供)

蔣介石叫他師父 上海大亨藏畫張大千「血洗古人」曝光

2022-06-22 02:13
新竹輪胎行大火後，陳嫌遭警壓制逮捕，隨後點頭坦承點火。圖／民眾提供

他一把火燒死8家人 學者揭縱火者特徵「他挫折感高」

2022-06-16 13:54
恩恩事件橫向聯繫錄音日前曝光，外洩錄音檔的消防局員工晚間前往地檢署自首。圖／本報系資料照片

外洩2歲男童不治事件聯繫錄音 新北公務員自首

2022-06-19 16:41

超人氣

更多 >
美國水上芭蕾女將比賽中昏厥沉池底 教練千鈞一髮救援

美國水上芭蕾女將比賽中昏厥沉池底 教練千鈞一髮救援
佛州華男割喉殺妻…邊放她最愛音樂 握她的手直到死亡

佛州華男割喉殺妻…邊放她最愛音樂 握她的手直到死亡
快看世界／經濟學人：全球最宜居城市 這城再登榜首

快看世界／經濟學人：全球最宜居城市 這城再登榜首
紐約女子落入狼爪 利用外送app訂餐求救脫險

紐約女子落入狼爪 利用外送app訂餐求救脫險
南加1單間月租只要600元 房屋設備雖齊全但令人傻眼

南加1單間月租只要600元 房屋設備雖齊全但令人傻眼