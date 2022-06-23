又見長期照顧殺人 夫強灌病妻農藥未遂

徐照顧弱勢的妻子身心俱疲，一時衝動拿藥物朝她灌飲，檢方依殺人未遂罪嫌起訴徐。圖為示意圖，非當事人(取材自ingimage)

台中徐姓男子長期照顧有中度精神障礙的劉姓妻子，身心俱疲下今年5月下旬強逼妻子喝下有毒飲料，劉婦隨即嘔吐送醫，徐還追到急診室揚言要繼續灌妻子藥，徐遭逮捕後坦承因照顧壓力想殺害對方，一了百了，檢察官 偵結依殺人未遂罪嫌起訴，審酌他因長期照顧壓力、身心困頓，建請法院量處適當之刑。

檢警調查，徐男（59歲）今年5月22日早上到附近的商行購買殺蟲劑跟農藥回家摻水調和裝瓶後，逼劉姓妻子喝，劉婦雖害怕但無奈只能聽從老公的話，未料一飲而下，馬上嘔吐。

劉婦因身體不適被送醫，徐男還在急診室內揚言要再去買藥強灌妻子，醫院人員聽聞後，擔心劉婦恐遭不測，而報警。

警方獲報後到附近訪查，在一間農藥行找到徐男，徐男坦承逼老婆喝下有毒藥飲，看老婆嘔吐送醫後，仍打算繼續用同樣方式殺害對方，警方認為當下情形急迫，逕行拘提徐後向台中地檢署聲請補發拘票、解送。

檢方昨偵結，依殺人未遂罪嫌起訴徐男，因徐男犯後坦承相關作為，建請法院審酌，徐長期照顧有中度精神障礙的妻子，身心困頓，一時情緒失控才觸犯殺人重罪，所幸劉婦緊急送醫未死亡，請求對徐男量處適當之刑，以求罪刑相當。