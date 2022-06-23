警開偵防車接應山老鼠 辯說是線民

花蓮鳳林警分局偵查隊副隊長潘自強涉嫌參與去年一起馬太鞍溪盜採價值上百萬台幣的漂流木案，還開警用偵防車接應犯嫌，花蓮地檢署昨搜索鳳林分局偵查隊及潘員宿舍，並以違反森林法、帶回潘等三人調查，潘在偵訊時否認不法，堅稱竊賊是他的線民。

據了解，去年12月底，保七總隊在巡查監控時，發現花蓮光復鄉有重達1.8公噸、市價上百萬的台灣扁柏疑遭盜採，進一步追查發現竟然有輛鳳林警分局的偵防車在現場，駕駛人正是潘自強，懷疑他接應沈姓犯嫌。

潘自強聲稱，竊賊是線民，開偵防車載竊嫌是順路，否認參與盜竊漂流木案，但重要物證行車紀錄器畫面恰巧全被刪光。

鳳林分局長簡龍宏指出，當時潘自強因為偵辦刑案的需要，有情報蒐集的任務，是正常使用公務車；潘任職警職年資達27年，平時工作表現良好，配合度高，工作執行上都很正常。

此外，台中市第二警分局文正所林姓員警涉利用職務，查詢民眾個資 後，洩漏給詐騙集團 ，調查局中機站前天到派出所搜索，帶回林與另名關係人，檢方訊問後認林涉貪汙、洩密等罪，有串滅證、逃亡之虞，昨天向台中地院聲請羈押禁見獲准，分局祭出停職處分。

檢方懷疑，全案恐不只一人涉案，尤其勾結對象、收受不正利益的具體金額等犯罪情節，都待進一步釐清，案情不排除向上發展。

第二警分局今年3月間偵辦一起虛擬貨幣 詐騙案時，從內部系統發現，文正所林姓警員（32歲）在職務期間查詢的個資，與涉案人重疊，辦案人員心中起疑：「沒參與辦案，怎會去查」。

分局進一步清查發現，林查閱與勤務無關的個資筆數，遠比其他同事「多得多」，恐涉不法，報請台中地檢署指揮調查局中機站偵辦以自清。

檢調追查，林疑不只利用自己的職權，大量查個資，洩漏給詐騙集團，也擔心大量查詢恐露餡，遭督察單位查緝，還曾假借理由請同事幫忙查詢，帳戶內也被查出疑有不明金流，判斷林不只洩密，恐從中牟利。

台中地檢署前天指揮調查局到文正所搜索，查扣證物，帶回林姓警員、非警職的林姓友人同被列為被告，林姓員警矢口否認，但與檢方掌握的證據不符。

檢方認定林涉貪汙治罪條例中違背職務收受不正利益罪，以及洩密、妨害電腦使用、違反個資法等罪，屬最輕本刑五年以上之罪，有逃亡、串滅證之虞，向台中地院聲請羈押禁見獲准。