我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

參院65：33通過控槍法案 有望成數十年來最快過關立法

批印太戰略醜惡 北京：盼蒙古站在歷史正確一邊

司機竊老闆千萬元捧火辣直播主 被起訴

記者張議晨／高雄23日電
洪姓男子竊取老闆1178萬元台幣，隨後「斗內」自己支持的直播主。（翻攝自浪Live直播平台）
洪姓男子竊取老闆1178萬元台幣，隨後「斗內」自己支持的直播主。（翻攝自浪Live直播平台）

高雄32歲洪姓男子為了幫支持的直播主「衝人氣」，涉嫌跑到吳姓老闆辦公室，將保險箱中的1178萬元（台幣，下同，約39.5萬美元）竊走，存入自己戶頭後，再陸續儲值虛寶，「斗內（贊助）」多名身材火辣的直播主，短短半年就儲值逾千萬元，擔任直播主的呂姓女友，還被他狂斗內成「人氣王」，高雄地檢署偵結，昨天依竊盜罪將洪男起訴。

檢方調查，洪男被多名直播主稱為「吉哥」，平時會大方儲值贈送禮物，幫支持的主播衝上人氣排行榜；2019年時，直播平台多次舉辦人氣活動，洪男為了幫支持主播衝人氣，趁著擔任吳姓老闆司機的機會，取得公司辦公室鑰匙後，潛入房內將保險箱中的現金陸續取出，存入自己的銀行戶頭。

洪男從2019年2月至7月，每次竊取5萬元、10萬元，短短半年行竊66次，總計竊得約1178萬，竊得的金錢則被儲值成平台的虛擬貨幣，「斗內」支持的直播主，由於平台有分紅機制，直播主可將收到的「鑽石」轉換成現金，有直播主收到洪男斗內後，再回饋數千至數萬元不等的獎勵給洪男。

檢方根據直播平台的送禮、收禮資料，發現洪男從2019年2月至8月，至少斗內5名直播主達1.9億元的虛擬貨幣，如以1：10的比值計算，至少儲值1900萬元來贊助直播主，等同將竊得的1178萬元，全都拿去斗內，在平台擔任直播主、經營童裝生意的呂姓女友，還被他捧成「人氣王」。

吳男發現保險箱中現金不翼而飛，才發現內鬼竟是自己最貼身的司機，找來洪男父親及主管在辦公室對質，洪男發現東窗事發後，為了澄清帳戶裡鉅額款項的來源，還請呂姓女友偽造童裝進出款項紀錄。

洪男在公司與老闆對質時，供稱戶頭裡的錢是經營童裝所得，因說法漏洞百出，最後當著父親、老闆面，坦承行竊保險箱中的千萬元現金。警詢、偵查時，洪又改口，稱戶頭裡匯入、匯出款項，是自己贊助直播主時，對方回饋虛寶、鑽石轉成現金，讓他再繼續斗內幫直播主衝榜。

檢警偵辦時，陸續傳訊吳男、公司幹部等人說明，呂女也在偵查時具結，稱洪男帳戶款項並非童裝生意所得，是他要求她偽造貨物進出款項，因此不採信洪男說法，全案偵結，依竊盜罪將洪男起訴。

保險 虛擬貨幣

上一則

又見長期照顧殺人 夫強灌病妻農藥未遂

下一則

誇品農技、品管全球最棒 陳吉仲又惹議

延伸閱讀

湯姆克魯斯60大壽賓客超豪華 緋聞女友、威廉王子都邀

湯姆克魯斯60大壽賓客超豪華 緋聞女友、威廉王子都邀
直播逃稅被罰上億 全網追問他是誰？ 網嘆：沒人認識還能賺成這樣

直播逃稅被罰上億 全網追問他是誰？ 網嘆：沒人認識還能賺成這樣
南加大旁 男與女友車內遭濫射身亡

南加大旁 男與女友車內遭濫射身亡
南加大附近男子車內與女友聊天 被射幾十槍喪生

南加大附近男子車內與女友聊天 被射幾十槍喪生

熱門新聞

圖為桃園機場入境旅客等待提領行李。（記者黃仲明／攝影）

登機要陰性證明 旅行業者：恐讓返台者淪國際孤兒

2022-06-22 22:11
女歌手林凡。(華納音樂提供)

UCLA女博士粉絲涉5次闖女歌手林凡家 辯稱是美國文化

2022-06-16 12:52
陳佩君（右）曾在IG發文感謝男友與家人。（記者王淑君／翻攝）

來不及嫁…縱火犯胞妹原訂今年披白紗

2022-06-17 02:18
保利香港宣布7月將拍賣張大千另一幅仿古畫作—張大千仿王詵 《連山斷磵圖》。此畫的首位藏家是昔日的上海三大亨之一—青幫頭子黃金榮，傳說蔣介石年少闖蕩上海時，也曾拜黃金榮為師。(圖：保利香港提供)

蔣介石叫他師父 上海大亨藏畫張大千「血洗古人」曝光

2022-06-22 02:13
新竹輪胎行大火後，陳嫌遭警壓制逮捕，隨後點頭坦承點火。圖／民眾提供

他一把火燒死8家人 學者揭縱火者特徵「他挫折感高」

2022-06-16 13:54
恩恩事件橫向聯繫錄音日前曝光，外洩錄音檔的消防局員工晚間前往地檢署自首。圖／本報系資料照片

外洩2歲男童不治事件聯繫錄音 新北公務員自首

2022-06-19 16:41

超人氣

更多 >
美國水上芭蕾女將比賽中昏厥沉池底 教練千鈞一髮救援

美國水上芭蕾女將比賽中昏厥沉池底 教練千鈞一髮救援
佛州華男割喉殺妻…邊放她最愛音樂 握她的手直到死亡

佛州華男割喉殺妻…邊放她最愛音樂 握她的手直到死亡
快看世界／經濟學人：全球最宜居城市 這城再登榜首

快看世界／經濟學人：全球最宜居城市 這城再登榜首
紐約女子落入狼爪 利用外送app訂餐求救脫險

紐約女子落入狼爪 利用外送app訂餐求救脫險
南加1單間月租只要600元 房屋設備雖齊全但令人傻眼

南加1單間月租只要600元 房屋設備雖齊全但令人傻眼