司機竊老闆千萬元捧火辣直播主 被起訴

洪姓男子竊取老闆1178萬元台幣，隨後「斗內」自己支持的直播主。（翻攝自浪Live直播平台）

高雄32歲洪姓男子為了幫支持的直播主「衝人氣」，涉嫌跑到吳姓老闆辦公室，將保險 箱中的1178萬元（台幣，下同，約39.5萬美元）竊走，存入自己戶頭後，再陸續儲值虛寶，「斗內（贊助）」多名身材火辣的直播主，短短半年就儲值逾千萬元，擔任直播主的呂姓女友，還被他狂斗內成「人氣王」，高雄地檢署偵結，昨天依竊盜罪將洪男起訴。

檢方調查，洪男被多名直播主稱為「吉哥」，平時會大方儲值贈送禮物，幫支持的主播衝上人氣排行榜；2019年時，直播平台多次舉辦人氣活動，洪男為了幫支持主播衝人氣，趁著擔任吳姓老闆司機的機會，取得公司辦公室鑰匙後，潛入房內將保險箱中的現金陸續取出，存入自己的銀行戶頭。

洪男從2019年2月至7月，每次竊取5萬元、10萬元，短短半年行竊66次，總計竊得約1178萬，竊得的金錢則被儲值成平台的虛擬貨幣 ，「斗內」支持的直播主，由於平台有分紅機制，直播主可將收到的「鑽石」轉換成現金，有直播主收到洪男斗內後，再回饋數千至數萬元不等的獎勵給洪男。

檢方根據直播平台的送禮、收禮資料，發現洪男從2019年2月至8月，至少斗內5名直播主達1.9億元的虛擬貨幣，如以1：10的比值計算，至少儲值1900萬元來贊助直播主，等同將竊得的1178萬元，全都拿去斗內，在平台擔任直播主、經營童裝生意的呂姓女友，還被他捧成「人氣王」。

吳男發現保險箱中現金不翼而飛，才發現內鬼竟是自己最貼身的司機，找來洪男父親及主管在辦公室對質，洪男發現東窗事發後，為了澄清帳戶裡鉅額款項的來源，還請呂姓女友偽造童裝進出款項紀錄。

洪男在公司與老闆對質時，供稱戶頭裡的錢是經營童裝所得，因說法漏洞百出，最後當著父親、老闆面，坦承行竊保險箱中的千萬元現金。警詢、偵查時，洪又改口，稱戶頭裡匯入、匯出款項，是自己贊助直播主時，對方回饋虛寶、鑽石轉成現金，讓他再繼續斗內幫直播主衝榜。

檢警偵辦時，陸續傳訊吳男、公司幹部等人說明，呂女也在偵查時具結，稱洪男帳戶款項並非童裝生意所得，是他要求她偽造貨物進出款項，因此不採信洪男說法，全案偵結，依竊盜罪將洪男起訴。