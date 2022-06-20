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擲硬幣決定參戰 台灣志願兵赴烏：為人生留念

Google前CEO：半導體依賴台灣 危害美國國安

擲10元硬幣決定參戰 台灣志願兵赴烏：為自己人生留念

編譯徐榆涵／綜合報導
前往烏克蘭擔任國際志願軍的台灣人李成零接受BBC專訪時透露，促成他赴烏抗俄的關鍵是靠「10元硬幣正反面」打賭決定，並說參戰是為了「能在人生中留下紀念」。（截自李成零臉書）
前往烏克蘭擔任國際志願軍的台灣人李成零接受BBC專訪時透露，促成他赴烏抗俄的關鍵是靠「10元硬幣正反面」打賭決定，並說參戰是為了「能在人生中留下紀念」。（截自李成零臉書）

烏俄戰爭目前仍在進行中，台灣籍的李成零自願前往烏克蘭擔任國際志願軍，近日在台灣的軍事迷網站和社群掀起熱議，他接受媒體專訪時透露，促使他參戰的關鍵竟是「10元硬幣正反面」打賭決定，並說參戰是為了「能在人生中留下紀念」。

BBC中文網報導，李成零表示，自己想要加入這場全球矚目的俄烏戰爭，主因不是為了代表台灣人，也非實現「榮耀、民主或自由」等理想，而是為了能在自己的人生中留下紀念，對於生命安危，李成零坦言這些都已思考過，而從4月參戰至今，身邊有許多戰友離開，有些人不幸戰死沙場，但他仍堅持應戰。

李成零10年前曾加入法國外籍兵團（Légion Étrangère），結識了來自世界各國的志願兵，退役後回到台灣轉職民航、服務業，一度因疫情影響改行當外送員，他並非一開始就決定要到烏克蘭參戰，而是拿「10元硬幣正反面」來打賭，最後決定飛到8000公里外的歐洲大陸，到烽火連天的烏克蘭前線作戰。

李成零具有軍事訓練背景，順利通過面試，加入了烏克蘭國際志願兵團。回憶起打仗情況，有一次戴著夜視鏡的他，發現一台無人機飛過夜空，沒多久就有一顆飛彈落在咫尺的地上，爆炸聲響巨大，讓他感覺死神就像是在身旁徘徊。此外還有一次他跟著砲兵行動，想奪回村莊，之後隊友迷路不小心誤闖被俄軍控制的村子，沒想到迷路的隊友竟五分鐘後活著逃出來，日後這個故事成了他們茶餘飯後的話題。

李成零粗略估計，約有20名台灣志願兵在烏克蘭，雖然來自同鄉，但他們沒有緊密聯繫，而他也提到，戰場上還有其他使用華語的黃種人，但大家都互不熟悉，甚至會有點互相提防。

李成零受訪時談到，台灣是個追求民主自由的地方，但台灣人欠缺國際觀，對外界事物、軍事與情勢不了解，他認為很多台灣人想擺脫社會舊有影響，卻一直限制自己和他人想法和言行。李成零說，「（同時）要求統一性，大家都要一樣，這是自欺欺人、很矛盾，會影響台灣的進步與發展」、「而很多大國，譬如中國，會趁機利用這種台灣社會的掣肘和不自由，趁虛而入。」

當被問及若台灣面臨侵略，是否也願意披甲上陣時，李成零笑答，「我覺得這要看美國和台灣政府如何回應。但如果真的要打仗，我可能會先去超商買吃跟喝的。我當然也願意防衛台灣，可是要看薪資多少，我是很實際的人。」

烏克蘭 超商 社群

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