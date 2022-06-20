台北獲評全球最宜居城市第10名 英媒讚亞洲瑰寶

Monocle肯定台北市生活品質高，生活成本卻相當親民，並稱台北市是「隱密的亞洲瑰寶」。記者黃義書／攝影

最新一期英國風尚雜誌Monocle發布的年度全球最宜居城市評比，台北名列第10。Monocle肯定台北市生活品質高，生活成本卻相當親民，並稱台北市是「隱密的亞洲瑰寶」。

關注國際事務、商業、文化、生活時尚的Monocle創刊於2007年，一年出刊10次，行銷超過80個國家，每期紙本銷量超過8萬份，另有網站和電台。

Monocle每年發布最宜居城市評比，今年有25個城市入選，台北獲評為第10名。

前9名則依序是丹麥哥本哈根（Copenhagen）、瑞士蘇黎世（Zurich）、葡萄牙里斯本（Lisbon）、芬蘭赫爾辛基（Helsinki）、瑞典 斯德哥爾摩（Stockholm）、日本東京、奧地利維也納（Vienna）、澳洲 雪梨（Sydney）、加拿大溫哥華（Vancouver）。

Monocle指出，台北市有令人驚豔的健行步道、適合漫步的城市街道，一天24小時都有誘人的小吃攤。

此外，台北市犯罪率低，且具備世界一流的公衛醫療體系。儘管宜居程度高，台北市的生活成本仍屬平易近人：單間套房的月租金 平均為750歐元（約788.5美元）。

Monocle盛讚台北市的大眾交通運輸系統是「城市規劃師之夢」：有超過1000座共享單車站點，公車和火車幾乎不誤點，捷運系統持續發展、擴大。

除了有今年8月即將正式開幕的台北表演藝術中心等多樣藝文展演空間，在台北市區不難見到因植栽而綠意盎然的樓房陽台，甚至是附有QR碼的樹木。路過民眾可掃描QR碼查詢關於樹木的資訊，例如尺寸、種類。

此外，台北市近郊就有蓊鬱蒼翠、美景宜人的陽明山國家公園；更棒的是，裡頭還有溫泉。

不過，Monocle指出，雖然行人路權已改善，台北市的行人安全仍有加強空間。此外，陳舊的銀行系統亟需升級，讓本地和外地人使用更方便。