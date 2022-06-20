新聞眼／躁進的能源轉型 後遺症一一浮現

蔡政府為落實2025年非核家園，訂出的能源配比被指亂象四起。圖為核四廠。（本報資料照片）

為落實非核家園主張，蔡政府上台後訂出2025年能源配比兩成綠電、八成火電目標，然而，在毫無科學依據、無視現實考量之下制定的方案注定難以為繼，且後患無窮。廣設風機引發的國防安全疑慮只是冰山一角，過去幾年來供電穩定淪為看天吃飯，停電、跳電成為民眾生活的日常，躁進的能源轉型後遺症正一一浮現。

蔡政府喊出2025年能源轉型配比為燃氣占比五成、燃煤三成、再生能源兩成，但再生能源因為用電成長加上推動不如預期等因素，兩成的政策目標已確定跳票，必須拖到2026年10月才能達標。問題是，如果如先前麗威風電在通過環評後仍因飛安疑慮被駁回興建計畫，或風機設置衝擊國防安全等類似狀況一再出現，政策跳票不足為奇，足見當時的規畫與政府機關間的橫向聯繫有多草率。

不僅如此，蔡政府推動的再生能源以風電、光電為主，為了能在短時間廣設離岸風機，政府只能開出高人一等的躉購費率吸引外商投資 ，但羊毛出在羊身上，官員說未來電價不會因此上漲，問題是，改由政府或國營事業吸收，用民眾繳的納稅錢來凍漲電價，不還是由民眾埋單。

更不用說因為屋頂型光電規模小且推動不力，地面型光電成為政府規畫綠電主要來源，但過程亂象叢生，包括良田林地被拿來種電、漁電共生淪為「漁電共爭」等。尤其因為光電在夜間無法發電，但儲能系統並未到位，倉促廢核又導致備援電力一時補不上，導致過去原本是離峰時段的夜間，居然也成為夜尖峰時段，還因為電力不足而降載。一旦遇到像去年的「風不調、雨不順」，供電拉警報就成為日常。

為了達到再生能源的占比，這幾年，經濟部能源局四處圈地，從陸上到海上，這幾年亂象早已四起，現在苦主輪到了國防部 ，下一個又會是誰？