風機噪音干擾雷達戰備 台綠能發展再受挑戰

西部沿岸陸續豎起風力發電機（圖），車葉旋轉時會干擾愛國者與天弓三型防空陣列雷達照明目標的反射波。（本報資料照片）

政府推動風力發電，西部沿岸陸續豎起高聳的風力發電機，軍方證實風機巨型車葉旋轉時會干擾愛國者與天弓三型防空陣列雷達照明目標的反射波，影響反飛彈與反飛機任務，將嚴審申請案。經濟部能源局表示，風場的設置區域，的確有一些「紅線區」，只是有關軍方的紅線區，由於涉及機密與國家安全考量，在審查時才會知道，如果正好在紅線區範圍內，就會評估風場是否能夠移動，若無法移動，該案就不會繼續。

經濟部將新北北海岸近海設為海上風場潛力場址，對沿岸空軍天弓飛彈、海軍海鋒雄二反艦飛彈陣地與飛彈指管站造成影響，軍方表示會嚴審相關設施申請設置案。空軍過去曾因雜訊在內的因素，否決約六至八處風機設置計畫案。

空軍司令部昨天表示，為確保國防與軍事設施安全，風機設置依禁建限建範圍管制作業規定審查，機場、飛彈及雷達裝備效能及陣地安全已納入評估要項，會兼顧國防安全及綠能 發展。海軍司令部表示，尚未接獲北海岸外海上風場設置案，海軍將透過經濟部掌握風力發電規畫，審慎評估對國防的影響。

日本 也傳出風電機組干擾軍事雷達消息。日本共同社日前報導，日本防衛省以危害國家安全為由，要求全國至少十處建設中的風力發電場更改位置，甚至要求業者部分項目單位更改計畫，其中包括要求部分日本政府畫定的海上風力發電「可期區域」（類似台灣的潛力場址），更改為「勿設置」。

蔡政府近年大力推動海陸風力發電計畫，根據經濟部「風力資訊整合平台地理資訊系統」顯示，台灣西部沿岸自嘉義以北至新北、基隆等地沿岸，密布高聳風力發電機。政府並設置風力發電風場潛勢區域圖，其中新北北海岸近海即為計畫之一，區域範圍大。

西部沿岸陸續豎起風力發電機，車葉旋轉時會干擾愛國者與天弓三型防空陣列雷達（圖）照明目標的反射波。（取材自中科院網站）

台灣北海岸部署有天弓飛彈，陣列雷達所在射控區雖位於丘陵間，但高度不高，且海軍在岸際部署有固定式雄二反艦飛彈陣地與新建芝通營區飛彈指管站，若設置風場，風機可能干擾軍方雷達或通訊運作。

軍方表示，風力發電機對軍方對空、對海雷達所產生的干擾，並非其高度使然，也非風機內的磁性線圈，主要是旋轉的車葉產生低頻噪音，會使雷達反射波產生雜訊，造成照明目標的回波時有時無，不管是對空的反機、反彈任務都會造成干擾。

軍方表示，台戰管雷達多在高山，防空飛彈雷達則採機動部署，進駐排除被風機干擾的預備陣地，軍方目前可克服戰備遭風機干擾情況。而風機設置前都需經國防部 嚴審，確保不會影響戰備。空軍過去在40餘申請案中，曾駁回六至八處設置案。

國防安全研究院國防資源與產業研究所所長蘇紫雲昨表示，根據美軍研究，風力發電機車葉旋轉確實會影響軍方雷達運作，其中最明顯的是對使用S波段的搜索雷達的影響，會讓雷達對60至30公尺的超低空、極低空目標的偵蒐能力，受到回波雜訊干擾；空軍目前主力的FPS-117系列的相位陣列警戒雷達，就是使用S波段。

蘇紫雲認為，台灣現行風力發電機設置點評估，均重對生態與漁業的影響，現應立即著重對國防安全的考量，基礎設施設置須與國家安全協調與平衡。