台灣人被騙到柬埔寨打工 1年逾50起 外交部束手無策

國人接連傳出遭誘騙到柬埔寨打工，當地台商接獲被害人求援後，甚至與黑幫接洽、付贖金，且案例持續增加中。圖為柬埔寨民眾。（法新社）

台灣人民遭誘騙到柬埔寨等東南亞 國家打工，因不願從事詐騙 等非法工作，遭囚禁毒打時有所聞，據本報系聯合報掌握資料，從去年6月迄今年6月，外交部至少接獲逾50起相關案例，因台灣在柬埔寨沒有辦事處，當地台商、僑胞接獲被害人求援後，甚至與黑幫接洽、付贖金，且案例持續增加中，外交部卻束手無策，凸顯外交弱勢的處境。

根據外交部接獲的資料，直到今年6月，都持續有個案發生，至少都要求交付新台幣60萬元（台幣，下同，約2萬美元）以上贖金才願放人，集中在博弈事業盛行的柬埔寨金邊和西港等城市，但我國在柬埔寨未設館處，沒有交涉管道，外交部大多只能提供當地警方聯繫方式。

據了解，台灣民眾遭誘騙到柬埔寨等東南亞國家打工，誘因是動輒開出月薪高達新台幣9萬元以上工作，且犯罪集團會在人力銀行、臉書等處以科技公司名義發出徵才訊息。

柬埔寨當地台商指出，柬國與中國大陸關係良好，台灣要設辦事處本就難上加難，當地台商本來就會幫忙代收發文件、代辦簽證等，從去年開始陸續有人遭囚禁，轉向求援，幫付贖金竟成「新增業務」；台商本來只幫忙，後來連黑幫都會主動找他們，過著擔驚受怕的日子。

當地台商表示，議定交定贖金後，要開車到交付地點，一路會有人跟車，直到確保贖金交付為止，「這本是政府該協助的事，為何會落在台商身上？」

刑事局某涉外警官感嘆，台灣在柬埔寨沒設辦事處，自然也不會有駐外警察 聯絡官，沒有任何正式通報管道，遇到案件只能用官方電子郵件，盼當地警方能處理，刑事局也持續宣導國人要留意海外打工詐騙，「但事實上就是束手無策了…」

外交部表示，類似案件多發生在治安不佳、政府效能低落的國家及地區，縱然有些受害民眾在多方協助之下順利脫困返台，但相關經歷已經讓他們身心受創。

有陳情人向外交部反映，葉姓友人遭誘騙到當地打工後，被要求離職須賠付23萬美元，葉男遭囚禁無法與外交部聯繫，外交部只能提供陳情人當報案資訊、辦理入國證明書方式及相關資訊，並提供駐越南辦事處公務LINE帳號聯繫。

有26歲男子被囚禁兩個月，想逃脫卻被組織威脅滅口、賣器官等，有民進黨立委接獲其母陳情，強烈要求下，駐外人員才在5月中旬同意報警，但當地類似案件大排長龍，警方也消極處理，在百般無奈下，其母只好找台灣黑道求助，支付高額贖金後，才順利回台灣，但過一個月外交部才告知人已返台。

學者說，要解決民眾遭誘騙到海外打工詐騙的亂象，最好的方法就是建立好外交、司法關係，但兩岸政治急凍，不只讓我國與大陸兩岸共同打擊犯罪小組停擺，也擴散到與大陸友好國家，已影響人民人身安全，若司法無法保護人民，至少在教育要做好宣導。