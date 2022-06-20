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1次性飲料杯 台灣年用40億個 10年用量翻倍

吳姿賢
環保署今年完成暌違10年的飲料杯用量調查，2020年全台使用了近40億個一次性飲料杯，對環境造成極大負荷。(記者葉信菉／攝影)
環保署今年完成暌違10年的飲料杯用量調查，2020年全台使用了近40億個一次性飲料杯，對環境造成極大負荷。(記者葉信菉／攝影)

珍珠奶茶等手搖飲盛行全台，便利商店又發展咖啡等現沖泡飲品，因多為喝完就丟的一次性材質，造成垃圾爆量。環保署2010年曾調查，全台一年約用15億個飲料杯，已讓人驚嚇，未料今年出爐、相隔10年的再調查，發現2020年耗近40億個一次性飲料杯，重達4.7萬公噸，10年來用量翻倍暴增。

市售一次性飲料杯分中杯、大杯，高度多在12至18公分之間，若以平均高度15公分計算，全台2020年使用近40億個飲料杯，形同可堆疊出逾118萬多座101大樓，對環境造成重大負荷。

環保署要求地方政府2024年前提報限用一次用塑膠飲料杯措施，但許多縣市還沒規畫。而原擬今年7月全台禁用保麗龍杯，但地方盼給緩衝期，環保署改要求地方在2024年底前提報飲料店、超商、速食店、超市限用保麗龍杯在內的一次性塑膠飲料杯政策。不過目前僅台北、高雄、台南等有意願，多數縣市仍在觀望。 

綠色和平減塑專案主任張凱婷說，環保署下放讓地方提報限用一次性飲料杯，是很大的政策突破，其實台南、台中早已禁用保麗龍杯，代表地方政府本來就可先做，其他地方至少可先禁用保麗龍杯，並盡快盤點業者狀況，才能進一步擬定限用措施。

根據環保署最新調查2020年全國一次性飲料杯使用狀況，約有五成七使用塑膠材質，其次淋膜紙占四成，剩餘少數才是相對友善的生物可分解材質，但若沒妥善分類，一樣會被丟進焚化爐。

以各行各業用量進一步分析，飲料店一年使用逾17億個飲料杯，占全體約四成三，用量最大；其次為一般攤販占一成九，此外超商、有店面的餐飲業、早餐店用量也不少，各占全體一成至一成二左右。

環保署4月雖已公告修法，今年7月起飲料店、超商、超級市場、速食店等四大連鎖業者，要提供消費者自備杯5元優惠，連鎖速食店、超商明年起也要提供循環杯。但根據此次調查，一般攤販、早餐店或店面餐飲業使用量也相當大，卻不在此次修法管制對象。

環保署說，原則希望用「以大帶小」方式推進，由連鎖大型企業先做，再逐步影響到其他中小型業者，還需要一段時間，目前也在蒐集各業者對於5元優惠、循環杯措施的相關作法。

環保署說，會先鼓勵離島縣市規畫限用一次性塑膠飲料杯措施，但需時間研擬，各地政府也需跟轄內業者討論，有些縣市已開始啟動前置作業。

環團說，要立刻全面限用不容易，但也不該一拖再拖，應盡快盤點轄內縣市業者狀況，擬定有效可落實的政策，環保署也可透過考核等行政手段，督促地方盡快提出。

看守台灣協會祕書長謝和霖說，塑膠杯材質相當多，地方政府恐不敢一次全面禁用，為讓地方提出具體可行措施，中央可訂定提報原則等行政指導讓地方依循，違反可影響考核或補助經費；蘭嶼綠島等離島應直接禁用一次性飲料杯，且當地沒焚化爐更要加強減塑。

2020年全台一次性飲料杯用量 製表／吳姿賢
2020年全台一次性飲料杯用量 製表／吳姿賢

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