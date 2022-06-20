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台灣寵物險賠款率 去年衝破96% 共賠1.14億

記者紀佳妘／台北20日電
台灣的寵物數量近年迅速成長，帶動民眾投保寵物險需求大增，賠款率已衝破96%。（本報資料照片）
台灣的寵物數量近年迅速成長，帶動民眾投保寵物險需求大增，賠款率已衝破96%。（本報資料照片）

在少子化、高齡化趨勢下，寵物數量近年迅速成長，帶動民眾投保寵物險需求大增，據保發中心統計，去年寵物險簽單保費1.61億元（台幣，下同，約547萬美元），較前年大增1.21倍，不過賠款金額1.14億元，賠款率亦呈現逐年增加，甚至到了去年已超過九成；因應損率逐年提升，產險業者將定期就保障項目、理賠原因等四面向進行檢視，適時調整商品內容，以符合市場消費者需求及損率維持的目標。

近年寵物數量成長快速，從內政部統計來看，去年累計至11月新生兒出生人數為13萬9693人，但據寵物登記管理資訊網統計，全台貓、狗新增登記數量則高達22萬401隻，遠遠超越新生兒數字，帶動整個寵物生態圈，從寵物用品、美容、寵物友善餐廳、旅館、動物醫院，以及專屬醫療保險等。由於寵物沒有健保，在面對寵物醫療需求的情況下，可能會造成飼主的負擔，也因此投保寵物保險的觀念漸漸興起，民眾對於寵物險的需求將持續增加。

據保發中心統計，產險業2021年寵物險共銷售5.71萬張，簽單保費1.61億元，較上年同期成長112.35%，不過發生理賠案件已達2.74萬件，也就是投保寵物險的件數中，已有近半寵物險已出險，賠款金額則來到1.14億元，賠款率已達96.09%。

觀察寵物險近五年賠款率，2017年寵物險賠款率僅21.88%，到了2018、2019年、2020年，賠款率一路走升，分別來到44.76%、52.63%及80.23%，去年賠款率更是已超過九成。

產險業者建議可依投保年齡限制、理賠項目評估投保需求，另外也要留意是否有體重的限制、賠付項目、是否需負擔自負額或限定寵物就診的特約醫院等問題。

國泰產進一步分析飼主的寵物消費占比中，除了毛小孩的伙食費之外，花費較高的就是醫療費用，建議民眾可依投保年齡限制、理賠項目挑選合適的寵物險。

台灣的寵物數量近年迅速成長，帶動民眾投保寵物險需求大增，賠款率已衝破96%。（本...
台灣的寵物數量近年迅速成長，帶動民眾投保寵物險需求大增，賠款率已衝破96%。（本報資料照片）

富邦產表示，飼主選擇寵物險方案前，可評估本身經濟能力與毛小孩的狀況及習性，若擔心龐大醫療費用導致經濟壓力難以負荷，建議投保醫療費用保障高的方案。

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