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人夫認「做到發炎」小三判賠元配35萬

記者陳宏睿／台中20日電

台中市陳姓女子已婚，四年前透過通訊軟體認識一名人夫，明知人夫已婚身分，但二人仍在工地、轎車、汽車旅館、營區等地，發生數十次性關係，陳女也曾傳裸照給人夫，人夫事後向妻子坦承外遇情節，自首曾與陳女在工地「做愛做到睪丸發炎」，陳女雖辯稱是遭恐嚇才與人夫外出，但不被法官採信，判陳女須賠人夫元配35萬元（台幣，下同，約1.2萬美元）確定。

判決指出，陳姓女子與一名人夫透過交友軟體微信認識，陳女明知人夫已有家庭，但仍在2018年至2020年間，發生數十次的性關係，人夫因事後向元配招認外遇情節，人夫元配據此向陳女提出損害賠償，求償60萬元。

人夫元配指控，陳女因人夫在2019年間換車，所以每周都會到彰化汽車旅館約會，一周至少發生4次性關係，另外，人夫也自承曾與陳女在工地做愛，因現場衛生環境，導致睪丸發炎。另外，陳女也曾在同年的情人節，傳送裸照給人夫，要求人夫不能與元配做愛。

另有人夫的露營區朋友證稱，曾看過人夫帶著陳女一起露營，也多次看到人夫與陳女有親密行為，甚至撞見人夫與陳女將車停在產業道路旁恩愛的狀況。

陳女則否認與人夫發生性關係是雙方合意的，辯稱是人夫從2019年開始，對她恐嚇脅迫，要對她的兒子不利，逼她見面，她因心生恐懼，才會與人夫外出，遭到侵犯。

不過一、二審都不採信陳女說詞，認為陳女與人夫發生多次性關係，有人夫與證人的證詞與陳女傳送的裸照、通訊軟體紀錄可稽，二審判陳女需賠人夫元配35萬元，全案確定。

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