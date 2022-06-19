新聞評論／疫情下長照斷鏈 人倫悲劇連爆

長照一旦照顧者倒下又無替手，照顧被迫中斷，就成了日本社會描述的「兩代同垮」。（本報資料照片）

近一個月內，台灣連續發生至少三起長期照顧悲劇。三個家庭，三種照顧態樣，三類危機情境，三面長照 斷鏈的放大鏡。長照制度原有的漏洞，在疫情 下放大；照顧責任在更形疏離、資源限制的時空中，累積成致命壓力，接連爆發。

第一項警訊是疫情導致的服務斷鏈。5月底，東港半百的兒子把八旬癱瘓母親推下樓，自己也跳樓。他獨自照顧母親20多年，直到一年半前才申請了長照2.0服務。怎奈母子同時染疫，同住的哥哥無法回家，居服員也暫停服務。隔離數日，20多年累積的壓力創傷瞬間爆發。結果母親不治，他帶傷遭羈押，因為中低收家人拿不出5萬元台幣（約1682美元）讓他交保。

當政府決定要讓人民「與病毒共存」時，就該設想到大規模的染疫與檢疫隔離可能造成的衝擊。例如長照服務如何在大疫之下得以維持基本服務，以免堆疊出更大的長照壓力。

但現實卻是外籍看護工因停止入境及製造業搶人而嚴重短缺，許多長照家庭即使想非法聘用失聯移工也不可得；如果要自己照顧，民間團體呼籲的「疫情照顧假」也未獲回應。疫下的長照機構床位，更加一床難求。日照中心、照顧據點接連染疫，這些服務也隨之停擺。凡此種種都加深了眾多長照家庭的照顧壓力，二年多來累積的心力交瘁，卻還看不到解方與盡頭。

第二個警訊是缺乏照顧者的即刻救援系統。6月初，基隆65歲父親獨力照顧多重障礙的23歲女兒，父親疑因心血管疾病猝逝，女兒因乏人照顧而離世。無人知曉的兩代雙亡事件，直到飄出異味才揭開。

長照原本就是照顧者背負著另一人的生命前行，一旦照顧者倒下，若無替手，照顧被迫中斷，就成了日本社會描述的「兩代同垮」。如何讓外援即刻進入，有賴平日就建立「照顧孤島」的關懷系統。但政府政策只顧及使用長照2.0的家庭，也就是說，若未申請長照服務，即使是「兩代同垮」的高風險家庭，也不在政府的社安網、長照雷達之內，更無法預防這樣的悲劇再度發生。

第三個警訊是身負「一對多」重任的照顧者，成為「照顧殺人」的高風險者。6月中，高雄99歲失智老翁遭63歲女兒持刀刺死，她的手臂有割腕痕跡。原來她照顧人瑞老父之外，還有車禍 成植物人的弟弟，加上自己也患病等多重壓力，造成這場人倫悲劇。

報載手足說「不會原諒」殺父的姊姊，但網路留言一面倒同情殺人者，反而質問家人「你分擔了照顧責任嗎」，顯示眾多民眾對照顧重擔心有戚戚，幾乎蓋過傳統孝道對「弒親」的指責。

即使「一對多」的照顧重擔難以承受，但長照2.0的評估卻未能納入此種風險。因為長照服務是以被照顧者的失能情況為主體，而非考量照顧者的負荷。當然，若這家人沒有申請長照2.0，再怎麼苦，也不在政府考量之內。至於民眾為何不使用長照2.0，至今服務覆蓋率五成五，那就是另個大問題了 。

大疫之下，照顧壓力加劇，請政府別把媒體誠實的提醒當成刺耳噪音。多少家庭日復一日煎熬著，當照顧斷鏈未能接上，對照顧者的支持體系仍然失衡，我們能期待他們像鋼鐵人一樣苦撐嗎？