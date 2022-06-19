公幼招生懸崖式下降 今年多數招不滿

全台公立幼兒園近日剛完成招生登記，卻有許多公幼招不滿，甚至是招不到學生，與過去大家認為公幼抽籤競爭率高的印象不一樣。(本報資料照片)

台南市府斥資1.14億元(台幣，下同，約380萬美元)在安平區新建非營利幼兒園，昨天動土，預計2年後完工，可招收300名幼童，並且預計後年再完成21所公共化幼兒園。但今年台南市多數公幼都沒招滿，目前尚有缺額約2000人，同樣的狀況也發生雙北、高雄、台南等縣市，公幼招不滿、招不到學生，比比皆是。

有校長認為，隨著準公共幼兒園、非營利幼兒園大增，未來公幼受影響會愈來愈明顯，超額問題早晚會發生。教團批評，教育是百年大計，沒有長遠的思維與政策，數百億元經費亂花，恐為我國幼兒教育政策埋下泡沫化隱憂。

全台公立幼兒園近日剛完成招生 登記，卻有不少公幼招生狀況呈現「懸崖式」下降，與過去大家認為公幼抽籤競爭率高的印象完全不一樣。

台北市教育局 統計，今年公幼招生結束，還有354個缺額。北市教育局表示，以往除了郊區學校會有招生不足情況，其餘學校均為額滿，受少子化影響，今年設籍人數較前年減少1萬1399人，推估是因擴充公共化幼兒園供應量、補助學費所致，加上疫情不確定因素，不少家長選擇不將孩子送托，造成今年入學人數減少。

新北市部分，今年核定公幼、非營利幼兒園人數約3萬3000餘人，第二階段抽籤後仍有2138名缺額，未額滿園所皆為偏遠或交通不便地區的幼兒園，甚至有些幼兒園出現完全沒有人報名的情況。

不只北部，高雄過去多數公幼第一階段招生立刻就爆滿，甚至還要備取到十幾、二十幾名，今年卻一反常態，直到5月的統計，都還有2000多名餘額，甚至有學校開90個缺額，結果一招生僅15個學生報名。

台南市也不例外，公幼缺額還有約2000人。台南市永康區五王國小附幼老師陳韻如表示，去年都還要備取到20幾名，許多家長抽不到，今年多增加兩班，沒想到卻招不滿，還有54個缺額。

台南市議員陳怡珍說，少子化也要注意缺額問題，避免資源浪費。台南教育局長鄭新輝表示，未來將再觀察及調整，若缺額多就減班挪到需求高的學校。

台南市長黃偉哲昨天在動土典禮上表示，少子化是趨勢，要逆轉此趨勢，就要提供家長安心生養的支持，市府向中央爭取19億元興建21所公共化幼兒園（含5所非營利幼兒園），提供優質的幼兒教育環境。

中華幼兒教育協會理事長蘇傳臣說，部分地方政府公共化幼兒園招生出狀況，不相信教育部 、教育局不知道，但教育部仍強制要求地方持續擴大公共化幼兒園，數百億元經費亂花，沒有長遠的思維與政策，會被這些人玩壞。

全國教師工會總聯合會幼教委員會主委楊逸飛表示，教育部沒負起分配經費的責任，也未整合地方公幼量能，只砸錢炒短線，百億補助非營利蓋好後，也是委外經營，中央花大筆錢排擠政府主導的公幼優勢，可預見未來幼教將出現領政府錢，卻走向市場化的弔詭樣貌。