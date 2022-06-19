德僑圈版Me Too 受害人擬集體提告

今年4月3日僑委會副委員長徐佳青（右四）訪視海德堡台灣華語文學習中心，被指控涉嫌多起性騷案件王志宏（右二）在旁陪同。（取材自僑委會官網）

今年2月德國 海德堡台灣華語文學習中心成立，旅德教師吳品瑜指控該中心副主任王志宏曾在十多年內涉嫌多起權勢性騷事件，駐德代表謝志偉也被捲入，引發軒然大波。性騷事件被揭露後，王閃辭職務；多名受害者們在受創沉默多年後，鼓起勇氣準備集體提告。

謝志偉也一改先前的態度，6月中以來，兩度在臉書發文，不僅對受害者說「抱歉，讓你們委屈了」，並感謝吳品瑜的挺身而出。王志宏則在16日發出聲明指出，對於悖離事實的指控，他無法苟同，已經與律師研究蒐證中。

海德堡大學漢學系台語課程是教育部 「台灣研究講座計畫」補助項目，每年補助數十萬元至百萬台幣不等，王獲聘在海德堡大學教授台語課程多年。

吳品瑜5月在臉書揭露，僑團成立的海德堡台灣華語文學習中心2月揭幕時，謝志偉前往站台，在身邊合影的王志宏，十多年來涉及多起權勢性騷、欠薪詐欺等事件。她為此跨海向行政院、教育部、僑委會投訴，提出調查、成立性平會等建議；各單位交由謝志偉處理，卻在謝提出「誰來主導？如何調查？」等疑問後，全案一度停擺。

海德堡台灣華語文學習中心2月揭牌，中心副主任王志宏（白衣）遭指控涉嫌多起權勢性騷事件，駐德代表謝志偉（左一）也捲入爭議。（取自僑委會網站）

謝志偉在事件後，多次以臉書回應，指王男已離職、入籍德國，外館沒有法律依據及權限成立性平會調查；並稱吳品瑜對他的描述是「嚴重不實指控」。吳品瑜也遭受網軍謾罵，酸她「有正義感」、但「畫錯重點」，甚至以陰謀論指她是對準謝志偉或與王男有仇。

不過，事件被披露後，曾受害的女性們驚覺「原來受害的不只自己」，透過人際網絡串連。近期從台灣、德國已聯合委託律師準備提起告訴，儼然成為僑圈版的「Me Too」事件。

相關人士說，最意外的是，受害者嘗試在德國報案前，想透過「德國中南區台僑急難救助協會」求助，卻發現聯絡方式竟是王男電郵。

王志宏否認性騷、性侵等指控，聲明他參與籌建華語中心、急難救助中心都是基於基於僑胞熱忱，其間出錢出力，並未從中牟利；此次事件爆發後，他已請辭所有職務，並稱自己淪為政爭工具。

當地僑圈則指他還是德國中南區台僑急難救助協會負責人。王男接受採訪表示，他4月已離開，急難救助協會會長為楊梅芳，聯絡方式應是楊寫錯，已於6月9日更新。

僑委會10日表示，海外僑胞在僑居國當地遇到疑似性騷擾 事情，台方無司法管轄權進行調查處分。建議本案當事人盡快依當地法律，向德國警察或司法體系報案處理。