德僑圈性侵案 受害人不敢告訴家人 選擇性失憶

德僑圈爆權勢性侵 案，本報系聯合報專訪其中五名在2009年至2017年間，受王志宏嚴重性騷 ／性侵的受害者；其中三人願意完整陳述事件始末。受害時間最早可回溯到2009年，年紀最小者僅高三。受害地點從王過去在中研院的宿舍、到他在海德堡住處都有，且常以按摩為由對女子上下其手。

她們的共同點都是，12年來對自己當下並未呼救感到自責，也形容王志宏與僑圈政商關係如「一整串葡萄」般，眼見王在層層權勢關係中的影響力，身處異鄉女孩們求助無門，甚至自我審查不敢出聲。直到原本毫不相識的吳品瑜願意替她們發聲後，才勇敢對家人訴說10年前的經歷，但眼見全案陷入政治攻防，也讓她們備感難受。

李姓女學生說，她雖未被性騷，但在德國 期間，看過王開低俗黃腔，「受害者只有聯合起來，才能揭開環環相扣的事件。」

「我在事發後一直不斷回想，要是當時我大聲斥責，是不是後來就不會有這麼多受害者了？」Z（化名）在台灣長大，2009年隨先生遠嫁德國，先生是王志宏在海德堡大學漢學系台語課的學生，她在某次聚會中提起長期困擾於背痛，王志宏自稱熟悉經絡按摩，邀請她們夫妻到家中按摩，沒想到因此讓她留下多年噩夢。

Z遭性騷時，先生就在一旁。她描述，王志宏請她躺上按摩床，她先生與王妻在一旁的沙發聊天，王男替她蓋上大毛巾後，手伸進毛巾內撫摸她的胸部，邊稱按摩穴道有助女性子宮。她形容自己當下全身宛如凍僵，直到離開王家才向先生訴說，卻因當下沒有求救，自責至今。

L（化名）是目前所知受害時最年輕的一位。她受害地點在台灣，王男當時任職於中研院，她赴德國念書前，因兩家人熟識，王自告奮勇當家教，邀她到辦公室學德語，抵達後卻發現是王的宿舍。王一邊教德文，一邊將手放在她肩上按摩，最後還請她躺下按，邊稱德國很開放、常有人裸曬，最後將手伸進她衣服中。

L離開中研院時，父親還在門口等她。王男陪她走出大門後，若無其事地上車，請她父親載她到下個點，「似乎一切都很正常」。她不敢向家人提起任何事，直到在德國認識同樣來自台灣的W與妹妹，才知W也深受其害。

W說，王男自認與媽媽熟識，以W的舅舅自稱，取得家人信任。王男婚後搬到德國，也邀請姊妹去短期旅遊，他趁妹妹不在家時，在W家對她上下其手，期間不斷稱「對穴道有幫助」。某次，王佯稱太太稍晚會到，進家門後又想出手，她生氣地吼「不要碰我」，她幾乎是逃回台灣。今年初看到海德堡台灣華語文學習中心成立，照片中有王男，讓她震驚「他又復出了」。她說，性騷事件十多年了，她幾乎是選擇性失憶，不去回想當時過程。