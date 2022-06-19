工程師猝死經紀人家 親友送別求真相

吳姓生技工程師告別式於桃園中壢舉辦，近百名親友前來送他最後一程。(記者翁唯真／攝影)

吳姓生技工程師上月逝世於王牌經紀人蔣承縉豪宅，家屬昨天在中壢舉辦告別式，近百名親友現身，送別吳男最後一程，家屬對吳男死因感到高度存疑，認為蔣男在案發前後說詞不一，希望檢警能查出真相；蔣男也透過律師發表聲明，強調任何指控「皆為臆測」。

吳男上月13日深夜進入蔣承縉位在台北市大安區豪宅，隔天中午傳出死亡消息，蔣稱二人有喝酒小酌，對方在床上歇斯底里亂吼，等他睡醒後發現吳男已沒了氣息。

家屬泣訴，目前委託律師走司法程序，希望得到真相，第一時間得到的消息是，吳男從樓梯上摔下來，不過看過遺體後發現肩膀、腰部及太陽穴都有撞擊，先前有報導提到吳男「遺體頸部有勒痕」，但並非勒傷，而是挫傷，加上牙齦發黑口冒鮮血，不像摔下樓梯所致。

檢警相驗後告知家屬，吳男體內有毒物反應，吳男母親詢問蔣男時是否有下藥？蔣男神色慌張說是吳男帶的，說詞反覆，令人起疑。

家屬指出，吳男平時孝順開朗，什麼事都會和家人分享，但是從未聽聞吳男提起蔣男，只知道二人於今年3月在酒吧認識，吃過幾次飯，案發當天，吳男還跟媽媽及弟弟說要回家吃飯，卻遲遲等不到人，結果演變成留宿蔣家。

昨天告別式蔣男未現身，家屬則說，告別式時間廣發媒體，蔣男不可能不知；蔣男則回應，6月1日透過朋友詢問能否在告別式前往致意，遺憾未獲回應，他能理解家屬悲痛，但家屬不清楚當時情形，對外發言多與「事實不符」。

蔣男強調，目前案子已進入偵查程序，死因報告尚未出爐，任何指控「皆為臆測」，期待司法早日還原真相。