通緝犯戴銬脫逃 桃園警員法院前丟人

桃園警分局青溪派出所15日巡邏盤查街頭聚眾情事，發現一名涉殺人未遂被通緝 的陳姓少年，原本當晚8時就能解送歸案，但竟在法院門口停車時被對方脫逃，至今下落不明；針對此一重大事件，桃園警方表示目前已組專案小組追查，內部也會究責檢討。

據了解，陳男因涉殺人未遂案，遭新北地院判保護管束，起訴後因法院多次屢傳未到，被列為協尋人口，青溪派出所15日執行巡邏任務，在桃園區大有路發現有聚眾情事，上前盤查才發現陳男。

員警指出，陳男知悉自己涉殺人未遂案，也知道未出庭可能被列協尋對象，所以在被告知通緝時，未露出驚訝錯愕表情，製作筆錄時，情緒相當平靜，除確認身分和回答員警問話之外，鮮少開口與員警交談，未料會發生脫逃。

據了解，員警15日晚間7時50分左右，解送陳男到新北地院，警車開進法院大門口，距離刑庭大門只剩下不到10公尺，就在警車剛停好之際，陳男見車輛中控鎖解除，隨即推開員警，從另一側開門下車，戴著手銬奔逃。

事發當下，員警雖然拚命追捕，但因為身穿防彈背心和其他裝備，負重導致速度提升不起來，最後未能追上。

桃園警方押解人犯脫逃事件並非頭一樁，2016年，大溪警分局查獲毒品 情侶檔，移送桃園地檢署過程中，員警在國道上也遭情侶檔聯手攻擊，警槍都差點被搶，員警頑強抵抗，加上路人見義勇為，沒多久就把人追回。

針對此次解送通緝犯脫逃事件，桃園分局表示，已組專案小組追查，任何可能藏匿點都不會放過。也會追究相關員警疏失，並列為案例檢討改進。