一行7人河邊遊 跳水救堂弟 體力不支溺斃

男子失足落入三峽河，消防局派員前往搜救。(記者曾伯愷／翻攝)

新北市一行七人團，昨天下午相約三峽區添福路旁的三峽河烤肉，下午4時許，同行一名卓姓少年突然失足落水，田姓堂兄弟見狀跳下水試圖搭救，結果田姓堂兄游到一半，體力不支下沉水中，眾人見狀，趕緊先把卓男拉上岸，隨即打電話向消防局求救，田男（30歲）被尋獲時無生命跡象，送醫急救不治。

另外，新北市消防局昨天上午獲報，指新北烏來區鄰近南勢溪溪谷，有呂姓釣客疑橫越溪流時，不慎遭溪水沖走，警消調派人力前往搜救，中午尋獲遭溪沖走1500公尺的呂男，但已無生命跡象，送醫搶救不治。

據了解，警消原計畫將呂男（63歲）送往新店耕莘醫院搶救，但受限南勢溪兩側都是峭壁，無法將人搬運上岸，搜救人員只好帶著無呼吸心跳的呂男，隨水往下游再漂兩公里才順利上岸，到院為時已晚，警方正調查事發的原因並報請檢察官 相驗。

警方表示，當時呂男一行三人前往溪谷釣魚 ，呂男在跨越南 勢溪流至對岸時，不慎被湍急的溪水沖走。

此外，新北市一名葉姓護專女學生，昨天凌晨從淡水河岸走入河道內，隨即淹沒消失，警消獲報趕抵現場，下船艇搜救15分鐘，在海關碼頭下游200公尺處，把葉女（21歲）救上岸，經檢視葉女無生命徵象，緊急施以CPR送醫急救，仍未脫離險境，警方已聯繫葉女家人釐清原因。