我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登預測：民主黨將保眾院、參院多奪4席 幕僚嘆太樂觀

嬰幼兒打不打新冠疫苗？ 專家解釋一次看

最後一位文面國寶 百歲林智妹辭世

記者王燕華／花蓮19日電
全台僅存的文面登錄保存者林智妹（前排中）18日晚辭世。圖為蔡英文總統（前排右）去年2月到新北市中和區探視林智妹。(圖：總統府提供)
全台僅存的文面登錄保存者林智妹（前排中）18日晚辭世。圖為蔡英文總統（前排右）去年2月到新北市中和區探視林智妹。(圖：總統府提供)

原籍花蓮縣卓溪鄉、後移居新北的賽德克族百歲人瑞林智妹，是全台僅存的文面國寶，蔡英文總統去年還曾前往探視。林智妹因年事已高，日前住院，因病況不佳，昨由家屬陪同回到卓溪鄉老家，晚間辭世。

花蓮縣文化局表示，在泰雅族、太魯閣族、賽德克族三族傳統社會中，男子曾獵首、女子具織布能力，才能獲得文面資格以及論及婚嫁，是原住民族中相當特別的文化特徵。

文化局將「文面傳統」登錄為民俗類無形文化資產，2016年林智妹等六位原住民族耆老被登錄為保存者。其他幾位長輩陸續凋零後，林智妹成為全台唯一文面保存者，總統蔡英文去年2月還曾前往探視這位「國寶級阿嬤」。

林智妹族語名為Ipay Wilang，今年滿百歲，但因早年戶政系統混亂，她的實際年齡還更大。她出生於花蓮縣秀林鄉，日據時期因日本殖民政府統治需求，部落賽德克族人都被遷移到卓溪鄉山里部落。林智妹額頭上原本代表族群文化象徵的文面，也因日本警察認為是野蠻象徵，遭到割除，只留下淡淡痕跡。

文化局表示，林智妹在艱困歲月中成長，個性依然積極樂觀，林智妹後來與大女兒林朝花，居住在新北市中和區，原本精神和飲食狀態都還不錯，不過近日身體欠佳，住院治療，因病況不樂觀，昨由家人陪同回到卓溪鄉山里部落老家，晚間6時10分辭世，走完百年人生。

花蓮縣長徐榛蔚對林智妹阿嬤的辭世表達哀悼，並稱林阿嬤是人間國寶，將盼員前往慰問親屬。

原住民 蔡英文 日本

上一則

黑白集／3＋4＝3 有功中央攬 有過地方扛

下一則

巴黎氣候協定推手 美經濟學家薩克斯 獲唐獎永續獎

延伸閱讀

台灣新增5萬3643確診 181人死亡 病例數較前1天降2.8%

台灣新增5萬3643確診 181人死亡 病例數較前1天降2.8%
台新增本土6.8萬確診、143死 今年本土疫情破300萬

台新增本土6.8萬確診、143死 今年本土疫情破300萬
台新增本土6.6萬確診 台中破萬最多 周志浩：整體下降

台新增本土6.6萬確診 台中破萬最多 周志浩：整體下降
日國寶「金銅履」 遭研究員刮毀出現數公分裂縫

日國寶「金銅履」 遭研究員刮毀出現數公分裂縫

熱門新聞

6月15日起抵台的航班旅客，居家檢疫將從7天減為3天，並進行4天自主防疫。(聯合報資料圖片)

入台檢疫減至3天、親友可接送 15日起實施

2022-06-11 12:50
6月15日凌晨起，台灣入境檢疫大鬆綁，全面縮短為「三加四」，國籍航空機組員如已接種疫苗追加劑，實施「0加7」新制，無需居家隔離。記者黃仲明／攝影

台灣入境檢疫15日起放寬 9月前0+7有望

2022-06-12 15:30
女歌手林凡。(華納音樂提供)

UCLA女博士粉絲涉5次闖女歌手林凡家 辯稱是美國文化

2022-06-16 12:52
國民黨主席朱立倫於美東6日下午造訪國務院與官員會談。華盛頓記者張文馨／攝影

想見的沒見到...朱立倫返台後挑戰才開始

2022-06-11 19:04
一名網友貼文表示，台灣的街景毫無美感可言，質疑為何大眾不會想要改善。台灣街景情境示意圖。圖／Ingimage

他批台灣街景醜如貧民窟 網友兩派激戰「最美風景」

2022-06-10 19:58
輪胎行大火消防緊急灌救，有家屬得知親友受困，坐在路旁哭泣。記者王駿杰／攝影

台灣新竹輪胎行疑遭家人縱火 8人無生命跡象 最小才1歲

2022-06-15 13:11

超人氣

更多 >
79歲拜登騎車摔倒「沒事」 自嘲還能跳繩

79歲拜登騎車摔倒「沒事」 自嘲還能跳繩
身家940億 谷歌大佬布林低調訴請離婚 怕女兒被綁架

身家940億 谷歌大佬布林低調訴請離婚 怕女兒被綁架
澤倫斯基顧問暗示8月與俄復談 前提是...

澤倫斯基顧問暗示8月與俄復談 前提是...
紐約街頭胡椒噴霧攻擊4華女 佛州女被控8項仇恨犯罪

紐約街頭胡椒噴霧攻擊4華女 佛州女被控8項仇恨犯罪
加速崩跌 比特幣失守2萬美元大關 2020年底以來首見

加速崩跌 比特幣失守2萬美元大關 2020年底以來首見