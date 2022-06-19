最後一位文面國寶 百歲林智妹辭世

全台僅存的文面登錄保存者林智妹（前排中）18日晚辭世。圖為蔡英文總統（前排右）去年2月到新北市中和區探視林智妹。(圖：總統府提供)

原籍花蓮縣卓溪鄉、後移居新北的賽德克族百歲人瑞林智妹，是全台僅存的文面國寶，蔡英文 總統去年還曾前往探視。林智妹因年事已高，日前住院，因病況不佳，昨由家屬陪同回到卓溪鄉老家，晚間辭世。

花蓮縣文化局表示，在泰雅族、太魯閣族、賽德克族三族傳統社會中，男子曾獵首、女子具織布能力，才能獲得文面資格以及論及婚嫁，是原住民 族中相當特別的文化特徵。

文化局將「文面傳統」登錄為民俗類無形文化資產，2016年林智妹等六位原住民族耆老被登錄為保存者。其他幾位長輩陸續凋零後，林智妹成為全台唯一文面保存者，總統蔡英文去年2月還曾前往探視這位「國寶級阿嬤」。

林智妹族語名為Ipay Wilang，今年滿百歲，但因早年戶政系統混亂，她的實際年齡還更大。她出生於花蓮縣秀林鄉，日據時期因日本 殖民政府統治需求，部落賽德克族人都被遷移到卓溪鄉山里部落。林智妹額頭上原本代表族群文化象徵的文面，也因日本警察認為是野蠻象徵，遭到割除，只留下淡淡痕跡。

文化局表示，林智妹在艱困歲月中成長，個性依然積極樂觀，林智妹後來與大女兒林朝花，居住在新北市中和區，原本精神和飲食狀態都還不錯，不過近日身體欠佳，住院治療，因病況不樂觀，昨由家人陪同回到卓溪鄉山里部落老家，晚間6時10分辭世，走完百年人生。

花蓮縣長徐榛蔚對林智妹阿嬤的辭世表達哀悼，並稱林阿嬤是人間國寶，將盼員前往慰問親屬。